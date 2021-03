News

Neuer "SAW: Spiral"-Trailer online

Lionsgate hat in den USA einen neuen Trailer für "SAW: Spiral" (Spiral: From the Book of Saw) veröffentlicht. Der neunte Teil der SAW-Reihe mit Chris Rock und Samuel L. Jackson soll in den USA nach mehreren Verschiebungen jetzt am 14.05.2021 im Kino starten. In Deutschland ist derzeit der Start für den 15.07.2021 geplant.