News

Disney: Neuer "Indiana Jones 5"-Trailer online

Lucasfilm hat im Rahmen der "Star Wars Celebration" in London einen neuen Trailer für "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" (Indiana Jones and the Dial of Destiny) veröffentlicht:

Der fünfte "Indiana Jones"-Film soll am 29.06.2023 in den deutschen Kinos starten. Neben Harrison Ford werden u.a. Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters, Ethann Isidore und Mads Mikkelsen in dem von von James Mangold (Logan – The Wolverine) inszenierten Film zu sehen sein. George Lucas und Steven Spielberg sind als ausführende Produzenten beteiligt. Der Soundtrack stammt wieder von John Williams.

Am 15.06.2023 erscheinen noch einmal die ersten vier "Indiana Jones"-Filme als einzelne Ultra HD Blu-rays in Standard-Verpackung.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.