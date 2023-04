News

Star Wars: "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" kommt noch einmal ins Kino

Disney bringt "Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter" noch einmal ins Kino. Im Rahmen der "Star Wars Celebration" in London wurde aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des dritten Teils von George Lucas "Star Wars Original Trilogy" eine Wiederaufführung in den USA, Großbritannien und weiteren Ländern für kurze Zeit angekündigt. Die Vorführungen beginnen am 28. April. Ob der Film auch hierzulande noch einmal im Kino zu sehen sein wird, ist noch offen. Während an den "Star Wars"-Filmen in den letzten Jahren immer wieder viel verändert wurde, hat Disney für die kurze Kinovorführung von "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" keine Veränderungen angekündigt.

www.disneyplus.com

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.