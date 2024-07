News

Disney: Finaler "Alien: Romulus"-Trailer online

Disney und die 20th Century Studios haben den finalen Trailer für "Alien: Romulus" veröffentlicht:

Der neue "Alien"-Film von Fede Álvarez (Dont' Breathe) soll am 15.08.2024 in den deutschen Kinos starten und handelt von einer Gruppe junger Weltraumkolonialisten, die beim Durchsuchen der Tiefen einer verlassenen Raumstation auf die schrecklichste Lebensform des Universums stößt.

Álvarez hat das Konzept für den Film bereits vor vielen Jahren Ridley Scott angeboten, der als Produzent beteiligt ist. Als Darsteller sind u.a. Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Shadow and Bone), Isabela Merced (The Last of Us) und Spike Fearn (Aftersun) dabei.

