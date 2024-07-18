News
Amazon: 4K Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs im Angebot
18.07.2024 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Direkt nach dem "Amazon Prime Day" sind bei Amazon wieder zahlreiche Ultra HD Blu-rays und Blu-ray Discs im Angebot. Die Schnäppchen sind nicht ganz so umfangreich aber es sind auch einzelne Titel dabei, die zum "Prime Day" nicht reduziert waren:
4K Ultra HD Blu-ray
- Gesetz der Rache - Director's Cut 12,87 EUR
- Der Exorzist - Bekenntnis 12,97 EUR
- Five Nights at Freddy’s 14,87 EUR
- Evil Dead Rise 14,87 EUR
- Scream 6 14,87 EUR
- Becky 2 - She's Back! 26,97 EUR
- Der Mann mit der Todeskralle 14,87 EUR
- MEG 12,99 EUR
- Candyman (2021) 12,99 EUR
- Rocketman 12,99 EUR
- Ambulance 15,17 EUR
- The King's Man - The Beginning 14,97 EUR
- Ghostbusters: Legacy 13,97 EUR
- Smile - Siehst Du es auch? 15,77 EUR
- Thor: Love and Thunder - Steelbook 16,57 EUR
- Im Westen nichts Neues - Steelbook 20,97 EUR
- Pakt der Wölfe 20,37 EUR
- Ronin - Steelbook 23,97 EUR
- John Wick: Kapitel 4 - Steelbook 24,99 EUR
- Free Guy 16,97 EUR
- Blood for Dust 16,97 EUR
- Night of the Hunted - Mediabook 20,97 EUR
- Die Körperfresser kommen - Mediabook 26,97 EUR
- X 13,97 EUR
- Bilitis - Mediabook 20,97 EUR
- Gladiator 15,77 EUR
- Indiana Jones und das Rad des Schicksals 23,97 EUR
- Indiana Jones – 4-Movie Collection 55,27 EUR
- Alien 16,97 EUR
- Prometheus 17,47 EUR
- Alien: Covenant 17,47 EUR
- Ant-Man and the Wasp: Quantumania 22,97 EUR
- Shazam! Fury of the Gods 15,77 EUR
- Knock at the Cabin 15,77 EUR
- Dune (2021) 14,97 EUR
- Retribution 21,97 EUR
- Auf der Flucht 19,97 EUR
- Rio Bravo 15,77 EUR
- Die Spur des Falken 15,77 EUR
- Der Unbeugsame 15,77 EUR
- Beverly Hills Cop 15,77 EUR
- Deep Impact 15,77 EUR
- Event Horizon 15,77 EUR
- Kampfstern Galactica - Der Kinofilm 15,77 EUR
- Ferris macht blau 15,77 EUR
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 15,77 EUR
- Die Truman Show 15,77 EUR
- Die Firma 15,77 EUR
- Vanilla Sky 15,77 EUR
- Die Farbe Lila 15,77 EUR
- Zeit der Zärtlichkeit 15,77 EUR
- Das fünfte Element 15,47 EUR
- Tenet 14,97 EUR
- Zurück in die Zukunft - Trilogie 32,17 EUR
- Harry Potter Complete Collection 67,27 EUR
Blu-ray Disc
- Becky 2 - She's Back! 14,97 EUR
- Kinder des Zorns 13,97 EUR
- Anatomie eines Falls 12,97 EUR
- Slotherhouse - Ein Faultier zum Fürchten 12,37 EUR
Weitere Angebote sind in der "Sonderangebote"-Rubrik bei Amazon zu finden.
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.