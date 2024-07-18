News

RTL verlängert Ultra HD, HD & SD-Ausstrahlung via Satellit Astra 19.2° Ost

RTL Deutschland hat seinen Vertrag mit dem Satellitenbetreiber SES ASTRA langfristig verlängert. Die Vereinbarung umfasst die Verbreitung der TV-Sender von RTL in Deutschland und Österreich über die Astra-Orbitalposition 19,2° Ost.

Im Detail werden die folgenden RTL-Sender in HD und SD über Astra verbreitet: RTL, VOX, ntv, NITRO, SUPER RTL, TOGGO plus (in SD), RTLup, VOXup sowie RTLZWEI. Darüber hinaus wird auch die Ausstrahlung des Event-Kanals "RTL UHD" verlängert.

RTL erhält den aktuellen Status quo mit einer Fortsetzung der SD-Ausstrahlung während die HDTV-Programme weiterhin verschlüsselt sind und nur gegen Bezahlung freigeschaltet werden. Denn auch der HD+ Vertrag zwischen RTL und SES ASTRA wurde verlängert.

Mit dem neuen Vertrag erhöht sich auch der Umfang der Leistungen, die die SES für RTL erbringt. Denn zusätzlich organisiert SES neben der Verbreitung der Programme in den kommenden Jahren auch den Uplink zu den Astra-Satelliten von den Standorten München und Betzdorf (Luxemburg).

