Offiziell: "Avatar: The Way of Water" im Juli auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray 3D

Disney hat jetzt "Avatar: The Way of Water" offiziell für den 06.07.2023 als Ultra HD Blu-ray- und Blu-ray 3D-Steelbooks angekündigt. Parallel erscheint "Avatar: The Way Of Water" auch noch als einfache Blu-ray Disc und DVD. Am 13.07. wird außerdem James Camerons "Avatar: Aufbruch nach Pandora" als remasterte Fassung auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc veröffentlicht.

Disney hat auch bereits das Bonus-Material für "Avatar: The Way Of Water" veröffentlicht (siehe unten). Offen ist bislang noch die technische Ausstattung mit den deutschen Tonformaten. Zumindest die Ultra HD Blu-rays von "Avatar: Aufbruch nach Pandora" und "Avatar: The Way of Water" dürften laut den bereits vorliegenden Infos aus dem Ausland mit einem englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein.

Avatar: The Way of Water (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 1,85:1 (100 GB Disc) HDR10

Ton: Englisch (Dolby Atmos 7.1.4), Deutsch (Dolby Digital Plus 7.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Bonus-Material

Die Büchse von Pandora wird geöffnet (Eine Reihe von Featurettes über die Herausforderungen, denen sich die Darsteller und die Crew stellen müssen, wenn Filmemacher neue Technologien entwickeln, um die Grenzen des Kinos zu erweitern)

Die Erschaffung der Welt von Pandora – James Cameron und ein Team von talentierten Künstlern kombinieren jahrelange Forschung mit ihren Design-Fähigkeiten, um die Welt von Pandora mit neuen Charakteren, Kreaturen, einheimischen Clans, Unterwasserumgebungen und der harten technologischen und kompromisslosen Welt der RDA zu erschaffen, die keine Gefangenen macht.

Das Capturing – Bei James Camerons Ansatz der Performance Capture müssen die Darsteller in einem Raum voller Infrarotkameras performen, damit ihre Bewegungen genau erfasst werden. Kopfkameras fangen zusätzlich jede Emotion in ihren Gesichtern ein und nur die Fantasie kann ihnen noch Grenzen setzen.

Die Unterwasserwelt von Pandora – Co-Produktionsdesigner Dylan Cole und sein Team entwerfen die für „Avatar: The Way of Water“ benötigten Meerestiere, während James Cameron und sein Stuntteam außergewöhnliche Mittel entwickeln, um diese Kreaturen in einem Performance Capture Tank zum Leben zu erwecken.

Die Herausforderungen der Gewässer von Pandora – James Cameron stellt sich der „anspruchsvollen Herausforderung“ der Performance Capture über und unter der Wasseroberfläche, indem er eine Wellenmaschine und einen Strömungsgenerator einsetzt, um die Meeresbedingungen zu reproduzieren, und setzt auch Unterwasserfahrzeuge ein, um die Bewegungen der Kreaturen nachzubilden.

Pandoras bekannte Gesichter – James Cameron trifft seine Besetzung aus dem ersten Film – Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver und Stephen Lang – wieder. Gemeinsam sprechen sie über die erstaunliche Entwicklung ihrer Charaktere in „Avatar: The Way of Water“.

Pandoras nächste Generation – Lernt die talentierten jungen Nachwuchskräfte kennen, die für die nächste Generation der Na'vi gecastet wurden, und begleiten Sie sie durch das Abenteuer der Dreharbeiten zu „Avatar: The Way of Water“.

Spider – James Cameron führte die menschliche Figur „Spider“ in die Welt von Pandora ein – was zu einer Vielzahl von technischen Herausforderungen am Set führte...und zu einer unglaublichen Reise für den jungen Schauspieler Jack Champion wurde.

Wie man zu einem Na'vi wird – Die Darsteller von Avatar tauchen in die Kultur der einheimischen Na'vi ein, leben von der Natur im hawaiianischen Regenwald und trainieren in einer Vielzahl von Disziplinen, um sich auf ihre Rollen vorzubereiten.

Die Riffbewohner – In echter „James Cameron“-Manier wurde der Clan der Metkayina mit viel Liebe zum Detail entwickelt, mit einzigartigen evolutionären Merkmalen und einer Kultur – mit neuen Behausungen, neuer Kleidung und einer anderen Lebensweise – alles Ergebnisse des Lebens im Meer.

Pandora wird zum Leben erweckt – Sobald James Cameron seinen virtuellen Produktionsprozess abgeschlossen hat, wird jede Sequenz an Wētā FX übergeben, um Pandora zum Leben zu erwecken – mit noch nie dagewesenen Fortschritten bei der Facial Performance Capture, den Umgebungen und der Darstellung von CG-Wasser.

Die RDA kehrt zurück nach Pandora – Co-Produktionsdesigner Ben Procter und sein Team präsentieren eine Armada neuer Fahrzeuge und menschlicher Technologien, die die RDA nach Pandora bringt – in Konzeptform und mit Modellen.

Pandoras neue Gesichter – Lernen Sie die wichtigen neuen Charaktere der Avatar-Saga kennen, gespielt von Kate Winslet, Cliff Curtis, Edie Falco, Brendan Cowell und Jemaine Clement.

Die Klänge von Pandora – Hören Sie, wie James Cameron mit dem Komponisten Simon Franglen zusammenarbeitete, um die unverwechselbare Musik von The Way of Water zu kreieren, die auf James Horners brillanter Musik für Avatar aufbaut, und erfahren Sie, wie Chris Boyes die immersiven Klänge von Pandora erschuf.

Neuseeland – die Heimat von Pandora – Die Produktion von Avatar ist so fest in Neuseeland verankert, dass James Cameron The Way of Water als „neuseeländischen Film“ bezeichnet. Hören Sie sich die Gedanken der Schauspieler und der Crew, einschließlich der bemerkenswerten neuseeländischen Crew, über die Entstehung des Films an.

Die Büchse von Pandora wird weiter geöffnet (Zusätzliche Featurettes, die spezielle Teams innerhalb der Produktion hervorheben)

Casting – Entdecken Sie die Probeaufnahmen, mit denen die talentierten jungen Darsteller ihre Rollen in „Avatar: The Way of Water“ erhielten.

Die Stunts – Das Stunt-Team von Avatar sorgt nicht nur für atemberaubende Action, sondern treibt auch die Geschichte voran. Von Unterwasserrennen auf Ilus, über Flüge in der Luft auf Ikrans bis hin zum Manövrieren von RDA-Speedbooten – das Stunt-Team lässt Sie atemlos zurück und macht Lust auf mehr.

Lightstorm Lab – Entdecken Sie das Lightstorm-Labor, das Rückgrat der virtuellen Produktion für die Avatar-Filme. Das Lab besteht aus spezialisierten Teams, die jeden Aspekt der Produktion aufbauen und unterstützen – Umgebungen, Motion Edit (Bewegungsschnitt), Kabuki, Sequenzen, Post-Viz und Softwareentwicklung.

Das Ensemble – Die Avatar-Truppe ist das Schweizer Taschenmesser der Schauspielerei. Sie spielen Dutzende von Rollen am Set, im Performance-Capture-Volumen und auf den Live-Action-Sets und erwecken Na'vi-Clans und RDA Recoms zum Leben. Sie spielen auch Na'vi-Puppen auf den Live-Action-Sets.

Musikvideo Nothing Is Lost (You Give Me Strength)

Kinotrailer 1 & 2

Avatar: Aufbruch nach Pandora (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 1,78:1 (100 GB Disc) HDR10

Ton: Englisch (Dolby Atmos), Deutsch (?)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

u.a. mit:

Memories von Avatar

Avatar: A Look Back

Capturing Avatar

+ weitere Featurettes

"Avatar: The Way of Water" ist bereits seit dem 4. April in 4K & HDR als Stream zum Kaufen u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes und ab dem 7. Juni auch bei Disney+ erhältlich.

