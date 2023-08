News

Disney+ Abo mit Werbung kommt nach Europa

Disney+ kündigt jetzt auch für Europa die Einführung von Abos inklusive Werbung an. Die werbeunterstützten Abos sollen ab dem 1. November in ausgewählten europäischen Ländern starten:

International erweitert Disney+ mit der Einführung einer neuen Standard-Stufe sowie von Standard mit Werbung in ausgewählten EMEA-Märkten und Kanada die Auswahl und die Mehrwertoptionen. Die neuen werbefinanzierten Pläne beginnen bei 4,99 £/5,99 € pro Monat in EMEA und 7,99 $/Monat in Kanada. Bestehende Abonnenten in den entsprechenden Märkten bleiben in der Premium-Stufe ohne Werbung, wenn ihr Abonnementpreis im Dezember steigt, es sei denn, sie entscheiden sich für einen Wechsel zu einem der neuen, günstigeren Tarife.

In welchen Ländern die werbefinanzierten Abos genau starten sollen, lässt Disney noch offen. Auch die neuen Abo-Varianten mit Werbung sollen z.B. das Streaming in 4K & HDR teilweise unterstützen. Disney hat allerdings noch keine Details zu den genauen Preisen und Unterschieden der verschiedenen Abo-Varianten ab November veröffentlicht.

www.disneyplus.com

