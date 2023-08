News

"Van Halen: The Collection II" erscheint als remastertes CD & LP-Set

Rhino/Warner Music veröffentlicht im Oktober "Van Halen: The Collection II" als CD & Vinyl-Edition. Die Sammlung ergänzt die bereits veröffentliche "Collection 1978 - 1984" und enthält die Alben "5150" (1986), "OU812" (1988), "For Unlawful Carnal Knowledge" (1991) und "Balance" (1995) aus der zweiten Phase der Band mit Sänger Sammy Hagar.

Die vier Alben wurden für die "Collection II"-Box direkt von den Original Master-Tapes remastert und vom langjährigen Band-Ingenieur Donn Landee überwacht. Zusätzlich ist noch die Compilation "Studio Rarities 1989-2004" mit zusätzlichen Aufnahmen auf einer Bonus-Scheibe dabei.

Die "Van Halen: The Collection II"-Sets werden ab dem 06.10.2023 im Handel erhältlich sein. Bereits am 25.08. erscheint "The Collection 1978 - 1984" als Vinyl-Neuauflage.

Tracklisting

5150

1. “Good Enough”

2. “Why Can’t This Be Love”

3. “Get Up”

4. “Dreams”

5. “Summer Nights”

6. “Best Of Both Worlds”

7. “Love Walks In”

8. “5150”

9. “Inside”

OU812

1. “Mine All Mine”

2. “When It’s Love”

3. “A.F.U. (Naturally Wired)”

4. “Cabo Wabo”

5. “Source Of Infection”

6. “Feels So Good”

7. “Finish What Ya Started”

8. “Black And Blue”

9. “Sucker In A 3 Piece”

FOR UNLAWFUL CARNAL KNOWLEDGE

1. “Poundcake”

2. “Judgement Day”

3. “Spanked”

4. “Runaround”

5. “Pleasure Dome”

6. “In ‘N’ Out”

7. “Man On A Mission”

8. “The Dream Is Over”

9. “Right Now”

10. “316”

11. “Top Of The World”

BALANCE

1. “The Seventh Seal”

2. “Can’t Stop Lovin’ You”

3. “Don’t Tell Me (What Love Can Do)”

4. “Amsterdam”

5. “Big Fat Money”

6. “Doin’ Time”

7. “Aftershock”

8. “Strung Out”

9. “Not Enough”

10. “Take Me Back (Déjà Vu)”

11. “Feelin’”

STUDIO RARITIES 1989-2004

1. “A Apolitical Blues”

2. “Crossing Over”

3. “Baluchitherium”

4. “Humans Being”

5. “Respect The Wind”

6. “It’s About Time”

7. “Up For Breakfast”

8. “Learning To See”

