"Die rechte und die linke Hand des Teufels" & "Vier Fäuste für ein Halleluja" erscheinen auf Blu-ray Disc

WME Film Klassiker veröffentlicht "Die rechte und die linke Hand des Teufels" und "Vier Fäuste für ein Halleluja" mit Bud Spencer und Terence Hill auf Blu-ray Disc. Während die Veröffentlichung von "Die rechte und die linke Hand des Teufels" für den 24.12.2025 geplant ist, erscheint die Fortsetzung "Vier Fäuste für ein Halleluja" bereits am 31.08.2025 in der in der "1982er Kino-Comedy-Fassung". Beide Blu-ray Discs sind mit DTS HD MA 2.0-Ton ausgestattet.

