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"Rosario" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Splendid veröffentlicht "Rosario" auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller von Felipe Vargas mit Emeraude Toubia und David Dastmalchian über eine Frau, die okkulte Hinterlassenschaften in der Wohnung ihrerer verstorbenen Großmutter entdeckt, erscheint am 17.10.2025 auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Beide Blu-ray-Varianten werden voraussichtlich mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet sein.

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