JBL Boombox 3 mit Dolby Atmos & JBL Charge 5 jetzt auch mit WLAN

JBL stellt neue tragbare Lautsprecher vor. Die JBL Boombox 3 und JBL Charge 5 bieten nicht nur Bluetooth, sondern auch WLAN. Die zusätzliche Drahtlos-Konnektivität ermöglicht eine höhere Reichweite und Bandbreite für mehr Performance. Unterstützt werden laut JBL eine Vielzahl von Diensten, darunter AirPlay 2, Alexa MRM und Chromecast built-in. Eine automatische Soundoptimierung erkennt, wenn sich der Lautsprecher in einer neuen Umgebung befindet und passt den Klang entsprechend an.

„Sound ist das Herzstück unserer Marke JBL. Dennoch wissen wir, welche große Rolle die Technologie spielt. Deshalb sind wir ständig bemüht, die Benutzererfahrung unserer Zielgruppe zu optimieren. Mit der Einführung unserer neuen JBL Boombox 3 und JBL Charge 5 WLAN-Lautsprecher freuen wir uns, sowohl klanglich als auch technologisch ein deutliches Upgrade bieten zu können“, so Carsten Olesen, President Consumer Audio, HARMAN Lifestyle Division. „WLAN bietet nicht nur zusätzliche Konnektivität, sondern ermöglicht auch neue Audioformate wie Dolby Atmos. Die Lautsprecher reihen sich zudem in unser ständig wachsendes Angebot an umweltfreundlichen Audioprodukten ein. Ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt.“

Das Gehäuse der neuen Lautsprecher im dezenten schwarzen Look mit auffälligen goldenen Details bestehen zu 90 Prozent aus recyceltem Kunststoff und das Gitter ist zu 100 Prozent aus recyceltem Stoff gefertigt. Die Verpackung besteht aus FSC- zertifiziertem Papier und ist mit Sojatinte bedruckt. Genau wie die Bluetooth-Versionen sind die neuen Lautsprecher wasser- und staubdicht.

Der JBL Boombox 3 WI-FI und JBL Charge 5 WI-FI sind ab Mitte Mai auf JBL.com für eine unverbindliche Preisempfehlung von 599,99 EUR bzw. 649,00 CHF und 249,99 EUR bzw 279,00 CHF erhältlich.

Funktionsumfang JBL Boombox 3:

Eingebauter Subwoofer, zwei Mitteltöner und zwei Hochtöner, 3-Wege-Lautsprecherdesign

WLAN 6 für eine stabile Verbindung und hochwertiges Audio-Streaming

HD-Audioleistung mit 24bit/ 96kHz-Wiedergabe über WLAN

Bluetooth 5.3 (LE Audio Ready)

3D-Dolby Atmos verfügbar durch Tidal In-App über die JBL One App

Selbtsoptimierungsfunktion

24 Stunden Akkulaufzeit

AirPlay 2, Alexa MRM und Chromecast built-in

Integrierte Powerbank

Moment-Taste zum Abspielen von Wiedergabelisten über die JBL One App am Lautsprecher

Funktionsumfang JBL Charge 5 WI-FI:

Langhubiger Treiber, separater Hochtöner und zwei passive Bassradiatoren

WLAN 6 für eine stabile Verbindung und hochwertiges Audio-Streaming

HD-Audioleistung mit 24bit/ 96kHz-Wiedergabe über WLAN

Bluetooth 5.3 (LE Audio Ready)

Selbtsoptimierungsfunktion

20 Stunden Akkulaufzeit

AirPlay 2, Alexa MRM und Chromecast built-in

Integrierte Powerbank

Wasser- und staubdicht nach IP67

Moment-Taste zum Abspielen von Wiedergabelisten über die JBL One App am Lautsprecher

