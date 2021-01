News

Die Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche

In dieser Woche veröffentlicht Disney den X-Men-Spin Off "The New Mutants" auf Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray. Nach Christopher Nolans "Tenet" handelt es sich dabei um eine der wenigen größeren Film-Neuerscheinungen der letzten Zeit. Disney bringt außerdem auch noch eine neue "Akte X"-Komplett-Box" und eine "Avatar"-Neuauflage in den Handel und von Koch Media erscheint der Al Pacino-Klassiker "Und Gerechtigkeit für alle" auf Blu-ray Disc:

Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Highlights der Woche bei Amazon.de

alle Bluray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray-Neuheiten der Woche im Überblick

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.