Paramount+ startet im März

ViacomCBS gibt seinem Streaming-Dienst "CBS All Access" einen neuen Namen und wird "Paramount+" ab März auch in Europa anbieten.

Zunächst soll Paramount+ am 04.03.2021 in den USA und am 25.03.2021 in Skandinavien starten. Für Deutschland und weitere europäische Länder wurde noch kein Starttermin in Aussicht gestellt.

Zu den bekanntesten Serien von CBS All Access gehörten bislang "Star Trek: Discovery" und "Star Trek: Picard", die in Deutschland bei Netflix bzw. Amazon Prime Video zu sehen waren. Auch viele Klassiker aus den Archiven von Paramount und CBS sind derzeit noch bei anderen Streaming-Anbietern zu finden. Daher könnte sich, je nachdem wie lange und wie exklusiv diese Lizenzen noch gelten, der Deutschland-Start von Paramount+ noch etwas hinziehen.

Paramount+ plant für die Zukunft bereits zusätzliche Serien aus dem Umfeld von CBS, BET, MTV und Paramount wie z.B. die Making of-Serie "The Offer" über die Entstehung von "Der Pate", die CIA-Action-Serie "Lioness" oder "MTVs Behind The Music - The Top 40".

