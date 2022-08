News

"Der Name der Rose" in 4K & HDR bei Amazon Prime Video und Apple iTunes

Constantin Film bietet "Der Name der Rose" jetzt in 4K zum Streaming u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes an. Jean-Jacques Annauds Verfilmung des Umberto Eco-Romans mit Sean Connery aus dem Jahr 1986 gibt es dort inklusive HDR sowie mit deutschem und englischem Ton.

Eine Ultra HD Blu-ray von "Der Name der Rose" wurde bislang noch nicht angekündigt und derzeit ist der Film nicht einmal offiziell auf Blu-ray Disc erhältlich.

Bei Apple ist als Vorschau ein Trailer verfügbar, der erste Eindrück von dem remasterten Bildmaterial vermittelt.

