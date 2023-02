News

"Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" jetzt in 4K bei Apple + Amazon und bald auf Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" (Puss in Boots: The Last Wish) im März auf Blu-ray Disc. Bereits jetzt ist eine digitale 4K-Version u.a. bei Amazon Prime Video und Apple iTunes erhältlich. Die Apple-Variante unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und verfügt über einen englischen Dolby Atmos-Mix.

Der Dreamworks-Animationsfilm erscheint am 09.03.2023 inklusive deutschem und englischem Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc. Eine Ultra HD Blu-ray ist nicht geplant. Als Bonus-Material wird u.a. ein "Mini-Movie" mit dem Titel "Der Dreizack", mehrere Making of-Featurettes und ein Audio-Kommentar dabei sein.

