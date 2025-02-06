News

NVIDIA Shield Experience Upgrade 9.2 veröffentlicht

NVIDIA hat das Shield Experience Upgrade 9.2 für NVIDIA Shield TV veröffentlicht. Das Update für alle NVIDIA Shield TV-Varianten beinhaltet die bereits mit dem Mini-Update 9.1.2 eingeführte Unterstützung von Auro-3D sowie zahlreiche kleinere Optimierungen und Bugfixes:

Verbesserungen

Unterstützung für die Funktion zur Auflösung von Audioinhalten bei Verwendung eines USB-DAC hinzugefügt

Fähigkeit zum Löschen des HDMI 1.4-Flags durch Werksreset hinzugefügt

Verbesserung der Übereinstimmung mit der Bildrate (Beta) hinzugefügt

Französische Kindersicherung hinzugefügt

Sicherheitserweiterung für 4K DRM-Wiedergabe hinzugefügt

Bekannte Probleme

SHIELD TV wird nach der Installation von SHIELD Experience 9.2 aus der Google Home-Integration entfernt. Besuchen Sie den NVIDIA-Support, um die Neukonfiguration zu konfigurieren.

Behobene Fehler

Behobene Videowiedergabe nach FFWD/RWD-Vorgängen

Behoben, dass die Fernbedienung nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand 60 Sekunden lang nicht mehr reagiert

Behoben SHIELD, das vom Sperrbildschirm ohne Tastendruck aufwacht

Problem beim Übertragen großer Dateien an NAS behoben (Fehler bei der Operation nicht zulässig)

Behobener Google-Signaturfluss, der in einer Schleife stecken blieb

Behobene Stottern in Bose- und Sony-Headsets, während sie mit 2,4 GHz WLAN verbunden sind

Behobenes Audio-Stottern in aptx-unterstützten Headsets

Probleme mit der AV-Synchronisierung behoben, wenn Dolby Processing aktiviert ist

Absturz bei Lautstärkewechsel behoben

Apple Music-Beschädigung während des Castings behoben

Leere Spotify-Wiedergabe wurde behoben, wenn die Auflösung von Audioinhalten mit Stereo Upmix aktiviert ist

Google Assistant wurde nach dem Google GMS-Update nicht gestartet.

SHIELD Rewards-Benachrichtigungsproblem im Vollbildmodus behoben

Behobenes WLAN-Protokoll, das den Speicher füllt

Fix SHIELD-Laufwerk füllt sich

Behoben, dass kein Ton zu hören ist, wenn das Headset mit dem Controller verbunden ist und DAP an ist

Geforce NOW-Absturz nach dem Start behoben

Behobene Videoverzerrung im Anzeigemodus "RGB 8-Bit Rec.709"

Behobene USB-Festplatte/Flash-Laufwerk zeigt nach dem Hotplug beschädigt an

Feste NAS-Ordnerinformationen zeigen 0 B und nicht die tatsächliche Kapazität

Feste montierte Speicher, die nach dem Upgrade nicht aufgeführt sind

Gelegentliche Abstürze in DRM-Apps behoben

Behoben, wenn Alexa SHIELD Skill kein SHIELD TV-Gerät finden kann

