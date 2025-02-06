News

NVIDIA Shield Experience Upgrade 9.2 veröffentlicht

07.02.2025 (Karsten Serck)

NVIDIA hat das Shield Experience Upgrade 9.2 für NVIDIA Shield TV veröffentlicht. Das Update für alle NVIDIA Shield TV-Varianten beinhaltet die bereits mit dem Mini-Update 9.1.2 eingeführte Unterstützung von Auro-3D sowie zahlreiche kleinere Optimierungen und Bugfixes:

Verbesserungen

  • Unterstützung für die Funktion zur Auflösung von Audioinhalten bei Verwendung eines USB-DAC hinzugefügt
  • Fähigkeit zum Löschen des HDMI 1.4-Flags durch Werksreset hinzugefügt
  • Verbesserung der Übereinstimmung mit der Bildrate (Beta) hinzugefügt
  • Französische Kindersicherung hinzugefügt
  • Sicherheitserweiterung für 4K DRM-Wiedergabe hinzugefügt

Bekannte Probleme

  • SHIELD TV wird nach der Installation von SHIELD Experience 9.2 aus der Google Home-Integration entfernt. Besuchen Sie den NVIDIA-Support, um die Neukonfiguration zu konfigurieren.

Behobene Fehler

  • Behobene Videowiedergabe nach FFWD/RWD-Vorgängen
  • Behoben, dass die Fernbedienung nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand 60 Sekunden lang nicht mehr reagiert
  • Behoben SHIELD, das vom Sperrbildschirm ohne Tastendruck aufwacht
  • Problem beim Übertragen großer Dateien an NAS behoben (Fehler bei der Operation nicht zulässig)
  • Behobener Google-Signaturfluss, der in einer Schleife stecken blieb
  • Behobene Stottern in Bose- und Sony-Headsets, während sie mit 2,4 GHz WLAN verbunden sind
  • Behobenes Audio-Stottern in aptx-unterstützten Headsets
  • Probleme mit der AV-Synchronisierung behoben, wenn Dolby Processing aktiviert ist
  • Absturz bei Lautstärkewechsel behoben
  • Apple Music-Beschädigung während des Castings behoben
  • Leere Spotify-Wiedergabe wurde behoben, wenn die Auflösung von Audioinhalten mit Stereo Upmix aktiviert ist
  • Google Assistant wurde nach dem Google GMS-Update nicht gestartet.
  • SHIELD Rewards-Benachrichtigungsproblem im Vollbildmodus behoben
  • Behobenes WLAN-Protokoll, das den Speicher füllt
  • Fix SHIELD-Laufwerk füllt sich
  • Behoben, dass kein Ton zu hören ist, wenn das Headset mit dem Controller verbunden ist und DAP an ist
  • Geforce NOW-Absturz nach dem Start behoben
  • Behobene Videoverzerrung im Anzeigemodus "RGB 8-Bit Rec.709"
  • Behobene USB-Festplatte/Flash-Laufwerk zeigt nach dem Hotplug beschädigt an
  • Feste NAS-Ordnerinformationen zeigen 0 B und nicht die tatsächliche Kapazität
  • Feste montierte Speicher, die nach dem Upgrade nicht aufgeführt sind
  • Gelegentliche Abstürze in DRM-Apps behoben
  • Behoben, wenn Alexa SHIELD Skill kein SHIELD TV-Gerät finden kann

