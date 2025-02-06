News
NVIDIA Shield Experience Upgrade 9.2 veröffentlicht
07.02.2025 (Karsten Serck)
NVIDIA hat das Shield Experience Upgrade 9.2 für NVIDIA Shield TV veröffentlicht. Das Update für alle NVIDIA Shield TV-Varianten beinhaltet die bereits mit dem Mini-Update 9.1.2 eingeführte Unterstützung von Auro-3D sowie zahlreiche kleinere Optimierungen und Bugfixes:
Verbesserungen
- Unterstützung für die Funktion zur Auflösung von Audioinhalten bei Verwendung eines USB-DAC hinzugefügt
- Fähigkeit zum Löschen des HDMI 1.4-Flags durch Werksreset hinzugefügt
- Verbesserung der Übereinstimmung mit der Bildrate (Beta) hinzugefügt
- Französische Kindersicherung hinzugefügt
- Sicherheitserweiterung für 4K DRM-Wiedergabe hinzugefügt
Bekannte Probleme
- SHIELD TV wird nach der Installation von SHIELD Experience 9.2 aus der Google Home-Integration entfernt. Besuchen Sie den NVIDIA-Support, um die Neukonfiguration zu konfigurieren.
Behobene Fehler
- Behobene Videowiedergabe nach FFWD/RWD-Vorgängen
- Behoben, dass die Fernbedienung nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand 60 Sekunden lang nicht mehr reagiert
- Behoben SHIELD, das vom Sperrbildschirm ohne Tastendruck aufwacht
- Problem beim Übertragen großer Dateien an NAS behoben (Fehler bei der Operation nicht zulässig)
- Behobener Google-Signaturfluss, der in einer Schleife stecken blieb
- Behobene Stottern in Bose- und Sony-Headsets, während sie mit 2,4 GHz WLAN verbunden sind
- Behobenes Audio-Stottern in aptx-unterstützten Headsets
- Probleme mit der AV-Synchronisierung behoben, wenn Dolby Processing aktiviert ist
- Absturz bei Lautstärkewechsel behoben
- Apple Music-Beschädigung während des Castings behoben
- Leere Spotify-Wiedergabe wurde behoben, wenn die Auflösung von Audioinhalten mit Stereo Upmix aktiviert ist
- Google Assistant wurde nach dem Google GMS-Update nicht gestartet.
- SHIELD Rewards-Benachrichtigungsproblem im Vollbildmodus behoben
- Behobenes WLAN-Protokoll, das den Speicher füllt
- Fix SHIELD-Laufwerk füllt sich
- Behoben, dass kein Ton zu hören ist, wenn das Headset mit dem Controller verbunden ist und DAP an ist
- Geforce NOW-Absturz nach dem Start behoben
- Behobene Videoverzerrung im Anzeigemodus "RGB 8-Bit Rec.709"
- Behobene USB-Festplatte/Flash-Laufwerk zeigt nach dem Hotplug beschädigt an
- Feste NAS-Ordnerinformationen zeigen 0 B und nicht die tatsächliche Kapazität
- Feste montierte Speicher, die nach dem Upgrade nicht aufgeführt sind
- Gelegentliche Abstürze in DRM-Apps behoben
- Behoben, wenn Alexa SHIELD Skill kein SHIELD TV-Gerät finden kann
