"Der Bohrmaschinenkiller - The Toolbox Murders" ab März auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Mediacs bringt im März "Der Bohrmaschinenkiller" (The Toolbox Murders) auf Ultra HD Blu-ray in den Handel. Der Horror-Thriller von Dennis Donnelly aus dem Jahr 1978 war bislang nur im Rahmen der "Colors of Entertainment"-Reihe von Müller erhältlich und soll ab dem 03.03.2023 auch im restlichen Handel verkauft werden.

Die Ultra HD Blu-ray ist mit englischem DTS HD MA 5.1 und deutschem DTS HD 2.0-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. ein Audio-Kommentar und Interviews dabei. Neben der Ultra HD Blu-ray erscheint "Der Bohrmaschinenkiller" parallel auch auf Blu-ray Disc.

