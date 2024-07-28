News

Denon & Marantz-Update für TIDAL Connect auf HEOS-Geräten veröffentlicht

Bildquelle: Marantz

Mit einem Firmware-Update statten Denon und Marantz HEOS-kompatible Stereo-, AV- und Streaming-Komponenten mit der TIDAL Connect-Funktion aus. Ab sofort kann man die Wiedergabe über die HEOS-fähigen Geräte direkt über die TIDAL App steuern.

Zu beachten ist hierbei, dass TIDAL Connect nicht mit HEOS HS1-Geräten kompatibel ist. Alle HEOS-fähigen Geräte, die auf der Rückseite einen Bluetooth-Button aufweisen, sind aktuellerer Generation und können mit TIDAL Connect verwendet werden.

Die neue Firmware mit der Versionsnummer 3.34.240 kann man ab sofort herunterladen. Neben TIDAL Connect werden jetzt auch Hi-Res FLACs von Deezer HiFi über die HEOS App unterstützt. Darüber hinaus gibt es Verbesserungen bei der Bluetooth-Latenz und man kann das HEOS-Gerät jetzt direkt über die HEOS App neustarten. Einige Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates komplettieren die Firmware-Aktualisierung.

