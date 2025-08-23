SPECIAL: Alle Details zu DALIs neuem Zweiwege-Lautsprecher KUPID

DALI (Danish Audiophile Loudspeaker Industries) führ den Zweiwege-Lautsprecher KUPID neu auf dem Markt ein - der Paarpreis für das Anfang Oktober auf den Markt kommend Produkt liegt bei äußerst günstigen 338 EUR (Stückpreis 169 EUR). KUPID ist laut Unternehmensangabe "ein kompakter Hochleistungslautsprecher, der echten Hi-Fi-Sound in einem stilvollen, hochwertigen Finish liefert." KUPID ist als neues Einstiegsprodukt gedacht und wurde entwickelt, um einer neuen Generation von Musikliebhabern die Freude an hochwertigem Sound näher zu bringen.

KUPID, so verspricht DALI, legt die Messlatte mit hoher Leistung und einem interessanten neuen Design höher. Das neue Konzept kombiniert den ikonischen DALI-Sound mit zeitgemäßer, moderner Ästhetik, ausgereifter Technologie und einer unkomplizierten Einrichtung mit einer Vielzahl an Hi-Fi-Verstärkern und -Systemen.

KUPID, so verkünden die Dänen nicht ohne Stolz, ist zu 100 % DALI und wurde im eigenen Haus in Dänemark entworfen und konstruiert. Das neue Einstiegsmodell folgt den identischen Klangphilosophien wie die High-End-Flaggschiffprodukte von DALI KORE und EPIKORE. KUPID teilt, so führt DALI weiter aus, die DNA aus Präzision, Leistung und Musikalität. Verpackt sind diese für DALI typischen Werte allerdings in einem kleineren, zugänglicheren Paket, das sich ideal für moderne Wohnräume eignet.

Mit einer Stellfläche, die so gering ist, dass fast überall Platz dafür zu finden ist (sogar nur 2,5 cm von der Wand entfernt), fügt sich KUPID nahtlos in nahezu jeden Raum ein. Strukturierte Magnetgitter unterstützen die Vielseitigkeit und die klare skandinavische Ästhetik zusätzlich. KUPID wird mit fünf Farbvarianten auf den Markt gebracht: Black Ash, Walnut, Caramel White, Golden Yellow und Chilly Blue, jeweils mit farblich abgestimmten Bass-/Mitteltonmembranen und passenden Gittern.

Hochwertige DALI-Chassis

KUPID basiert auf der „Keep it simple“-Philosophie und ist ein Einzelmodell-Angebot, das, wie eingangs bereits angesprochen, Erstkäufern von Hi-Fi-Equipment den Einstieg erleichtert. Ohne unterschiedliche Abstufungen innerhalb der Serie ist dies ein unkomplizierter Weg zu besserem Klang.

Mittel-/Tieftöner

"Unter der Haube" ist KUPID ein ernstzunehmender Lautsprecher, der mit qualitativ ausgezeichneten DALI-Technologien ausgestattet ist. Der hochwertige 4½-Zoll-Tief-/Mitteltöner aus Papier und Holzfaser, das Ferritmagnetsystem und die verlustarme Gummisicke stehen für für schnelle, satte Bässe und einen dynamischen Mitteltonbereich - all diese Eigenschaften sind Markenzeichen des charakteristischen DALI-Sounds.

Hochtöner

Ein speziell entwickelter, außergewöhnlich leichter 26-mm-Hochtöner mit Siedenkalotte ermöglicht detaillierte, lebendige Höhen mit gleichmäßiger Abstrahlung und sehr geringen Verzerrungswerten. Das Design der Schallwand des Hochtöners ist genau auf eine nahtlose Integration mit dem Mitteltöner abgestimmt und sorgt so für ein realistisches, homogenes Klangbild.

KUPID innen

Zusammen arbeiten diese Komponenten in bestmöglicher Harmonie und werden von mit Sorgfalt entwickelten Frequenzweichen begleitet, die dafür sorgen, dass beide Chassis im optimalen Arbeitsbereich agieren. Die „Dual Flare“-Bassreflexöffnung von KUPID ist zeitlich präzise ausgerichtet, um den Luftstrom zu optimieren und unerwünschte Resonanzen zu minimieren, was zu geringen Verzerrungen und zu überraschend tiefen Bässen für einen Lautsprecher dieser Größe führt. Um vielen praktischen Hörszenarien gerecht zu werden, funktioniert KUPID wie alle DALI-Lautsprecher auch bei niedrigen und hohen Lautstärken gut.

Explosionszeichnung

KUPID ist verstärkeroptimiert und offeriert eine konstante Impedanz von über 4 Ohm, um eine gleichmäßige Leistung bei einer Vielzahl von Verstärkern zu gewährleisten, einschließlich preisgünstiger Hi-Fi-Verstärker und All-in-One-Verstärker. Ob Teil eines traditionellen Stereo-Setups oder eines minimalistischen Desktop-Systems, KUPID kann ausgesprochen flexibel eingesetzt werden. Im Lieferumfang sind neben Gummifüßen auch Wandhalterungen enthalten, die den Aufbau in jedem Zuhause erleichtern.

Unser Fazit

Wir sind ausgesprochen gespannt auf unsere KUPID-Testmuster. Was sich den Angaben von DALI entnehmen lässt, klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend, und die attraktive Optik des Lautsprechers sowie die tadellos getroffene Farbauswahl lassen aufhorchen.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: DALI PR

Redaktion: Sven Wunderlich

Datum: 23. August 2025

