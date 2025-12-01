News

Cyber Week bei beyerdynamic: bis zu 60% Rabatt noch bis 07. Dezember

Bildquelle: beyerdynamic

Heute ist Cyber Monday und beyerdynamic bietet noch die gesamte Woche besonders attraktive Angebote zu Bestpreisen mit Rabatten von teilweise über 60%. Ab einem Bestellwert von 29 Euro ist die Lieferung zudem versandkostenfrei!

Darüber hinaus warten zusätzliche Vorteile:

Gratis-Zugaben & exklusive Bundle-Angebote: Ab einem Einkaufswert von 299 Euro gibt es ein SPACE Speakerphone in Nordic Grey (UVP: 199 Euro) kostenlos zu jeder Bestellung

Studio-Klassiker mit Zubehör zum halben Preis: Beim Kauf eines DT 770 PRO oder DT 990 PRO erhält man passende Ohrpolster oder Cases während der Aktion mit einem Preisnachlass von 50 Prozent

Gaming-Headsets mit Gratis-Personalisierung: Die Modelle MMX 300 PRO und MMX 330 PRO kann man in der hauseigenen Manufaktur individuell konfigurieren – und während der Cyber Week Deals ist die Personalisierung gratis. Eine „All-Inclusive“-Konfiguration für die beyerdynamic Topseller!

Außerdem gibt es exklusive Angebote auf bereits stark reduzierte Outlet-Artikel und aktuelle Bestpreise, die man ausschließlich im beyerdynamic Online-Shop findet:

Bis zum 07.12. warten dort täglich neue Highlights. Es lohnt sich also, während der Black Week Deals immer mal wieder einen Blick auf die aktuellen Aktionsangebote zu werfen. Ob Producer, Gamer oder Musikliebhaber – erstklassiges und langlebiges Audio-Equipment gibt es hier für jede Situation und jedes Anforderungsprofil.

Alle Infos im Überblick:

Wann? Noch bis zum 07.12.2025

Wo? Onlineshop von beyerdynamic

Bis zu 60% sparen

Outlet inbegriffen – zusätzliche Rabatte auf bereits reduzierte B-Ware

Gratis-Zulage: Gratis SPACE Nordic Grey ab Bestellwert von 299 Euro

Exklusive Bundle-Deals: DT 770 PRO & DT 990 PRO (alle Impedanzen, auch Black Edition) à 50% auf Ohrpolster oder Cases

Starke Rabatte & aktuelle Bestpreise am Markt in unserem Onlineshop

All-Inclusive Konfiguration auf MMX 300 PRO Manufaktur & MMX 330 PRO Manufaktur

Limitierte/ begrenzte Stückzahl

Versandkostenfrei ab 29 Euro Bestellwert

