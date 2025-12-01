News

"Bruce Springsteen: Born To Run" erscheint als "50th Anniversary Edition" auf SACD & CD

Sony veröffentlicht "Bruce Springsteen: Born To Run" am 24.12.2025 in Japan als "50th Anniversary Edition" mit SACD und CD. Neben der Hybrid-SACD sind noch zwei CDs mit einem Live-Konzert vom 12.12.1975 dabei.

