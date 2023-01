News

CES: Paramount+ App und Pluto TV kommen für LG-Fernseher

"Paramount+" soll schon in Kürze weltweit als App für Fernseher von LG erhältlich sein. Im Rahmen der CES gab LG den Startschuss für die App in Großbritannien und Irland sowie weiteren Ländern in den nächsten Tagen. Außerdem soll der werbefinanzierte Dienst "Pluto TV" zukünftig in das "LG Channels"-Angebot auf LG-Fernsehern integriert werden. "Pluto TV" besteht aus zahlreichen Live TV-Streaming-Kanälen zu verschiedenen Themen auf denen auch einige Star Trek-Serien wie "Star Trek: Discovery" gezeigt werden.

Paramount+ kann bereits über die verschiedenen Apps für iOS, Android, Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Chromecast und Roku sowie Fernseher von Samsung ab dem Modelljahr 2017 genutzt werden. Alternativ ist das Angebot auch als "Channel" bei Amazon Prime Video verfügbar.

