News

"The intergalactic Adventures of Max Cloud" im Januar auf Blu-ray Disc

Splendid veröffentlicht im Januar "The intergalactic Adventures of Max Cloud" auf Blu-ray Disc. Die Science Fiction-Komödie mit B-Movie-Veteran Scott Adkins als Helden eines Video-Spiels kommt am 29.01.2021 in den Handel.

Laut den bisherigen Informationen handelt es sich um eine einfache Blu-ray-Edition mit deutschem und englischem 5.1-Ton ohne große Extras.

