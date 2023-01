News

CES: LG zeigt neuen SIGNATURE 77 Zoll OLED M3 Fernseher mit drahtloser "Zero Connect Box"

LG stellt auf der CES den neuen 97 Zoll LG SIGNATURE OLED M3 TV mit "Zero Connect Box" vor. Dabei handelt es sich um eine externe Box, die drahtlos mit dem Fernseher verbunden ist und Video- und Audio-Signale bis zu 4K mit 120 Hz übertragen kann. Dazu hat LG eine eigene Technik entwickelt, die den optimalen drahtlosen Übertragungsweg wählt und auch Veränderungen berücksichtigt, wenn z.B. eine Person den Raum betritt. Die Antenne der "Zero Connect Box" kann gezielt auf den Fernseher ausgerichtet werden.

Die "Zero Connect Box" verfügt über mehrere HDMI-Eingänge und kann auch mit kompatiblen Soundbars drahtlos verbunden werden. Im Zusammenspiel mit der "Zero Connect Box" kann der 97 Zoll LG SIGNATURE OLED M3 TV nahezu beliebig im Raum aufgestellt werden und benötigt lediglich eine Steckdose. Die "Zero Connect Box" ist auch über Sprache steuerbar.

Der Verkaufsstart für den 97 Zoll LG SIGNATURE OLED M3 TV mit "Zero Connect Box" ist noch offen.

