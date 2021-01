News

CES: Google Stadia auf LG TVs in 2021

LG will den Cloud-Gaming-Dienst Google Stadia nativ via webOS unterstützen. Nur mit einem Stadia Controller ausgestattet und ohne zusätzliche Hardware sollen dann Titel wie Cyberpunk 2077, NBA 2K21, Assassin's Creed: Valhalla und Watch Dogs: Legion auf LG-Fernsehern gespielt werden können. Mit Stadia Pro ist auch Gaming in 4K HDR und 60 Bildern pro Sekunde inklusive 5.1-Sound möglich.

Stadia soll ab der zweiten Jahreshälfte 2021 als App im LG Content Store erhältlich sein. Zunächst werden die neuen 2021er TVs von LG mit webOS 6.0 die App erhalten. Im Verlauf des Jahres soll Stadia auch für frühere Modelle mit webOS 5.0 erhältlich sein.

Details zu den neuen LG-Fernsehern von der CES finden Sie in unserem Special:

