Streaming-Tage 2025 mit Hörvergleichen und Workshops am 14./15.11.

Bildquelle: Naim / HiFi Forum Baiersdorf

Am 14. und 15. November 2025 lädt das HiFi Forum Baiersdorf wieder zu den beliebten Streaming-Tagen ein. In vier Showrooms erleben Besucher aktuelle Highlights aus der Welt des modernen Musikstreamings – von kompakten All-in-One-Systemen bis zu High-End-Musikservern von Marken wie (u.a.) Burmester, PURIST, AURALiC, Steinway Lyngdorf und Naim.

Neben spannenden Hörvergleichen und Workshop-Angeboten zu Themen wie Digital-Tuning, Auralic-System-Upgrades oder ROON geben Experten wertvolle Einblicke in die Klangoptimierung digitaler Setups.

Ort: HiFi Forum Baiersdorf bei Nürnberg

Freitag, 14.11. (15–21 Uhr) – Lange Streaming-Nacht

Samstag, 15.11. (10–17 Uhr)

Alle Infos zu den Workshops, Marken und Setups findet man hier:

