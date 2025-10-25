Vorbericht: Die großen Canton Reference Days bei HiFi-Schlegelmilch highend

Die Canton Reference-Serie im steht Fokus eines klangstarken Events: Bei Schlegelmilch highend, Godelstatt 8, in 97437 Haßfurt, geht es akustisch mächtig zur Sache. Der erfahrene und beliebte Händler veranstaltet am Freitag, den 07. November 2025, von 10 bis 18.30 und am Samstag, den 08. November 2025, von 10 Uhr bis 16 Uhr die Canton Reference Days" - mit einer Legende als "Vorführer": Dirk Halfmann von Canton wird wieder mit spektakulären Musiktiteln und erstklassigem Fachwissen, das Ganze locker und mit Witz vorgetragen, für Furore sorgen.

Exklusiv im Rahmen dieses Events gibt es zusätzlich besonders attraktive Inzahlungnahme-Konditionen. Schlegelmilch nimmt die gebrauchten Hifi -Komponenten zum Bestpreis in Zahlung, dabei spielt es keine Rolle, um Modelle welcher Marke es sich handelt oder wo die Geräte gekauft wurden. Darüber hinaus bietet Schlegelmilch im Rahmen der Veranstaltung auch besonders gute Finanzierungsangebote an: Eine Finanzierung ab 0,0% ist möglich!

Natürlich wird für Getränke inklusive Kaffee sowie Snacks vor Ort gesorgt. Wer aus größerer Distanz anreist und noch eine Unterkunft sucht, kann sich zudem im Landhotel Rügheim einquartieren.

Gehen wir nun auf die Ketten ein, die den HiFi-Freund erwarten. Der musikalische Hochgenuss manifestiert sich in drei Anlagen, die in drei Studios spielen und die wir nun kurz präsentieren.

Anlage 1

Accuphase-Komponenten

Auf dem Foto, dies bitten wir zu beachten, ist die Reference Alpha 2 noch nicht zu sehen. Daher wird auf dem Foto, das zur Anlage gehört in diesem Bericht, eine andere Canton Reference Box präsentiert.

Reference Alpha 2

Die akustische Macht mit diamantbehandeltem Hoch- und Mitteltöner, mit einer Frequenzweiche mit streng selektierten Bauteilen und mit einem aufwändig versteiften Premium-Gehäuse, das durch den Kontrast von lackierten Oberflächen sowie Holzelementen (die nicht nur sehr schön aussehen, sondern zusätzlich Steifigkeit und Resonanzarmut erhöhen) eine äußerst vorteilhafte Wirkung entfaltet: Das ist die Canton Reference Alpha 2, pro Stück 20.000 EUR kostend.

Accuphase C-2300

Sie bekommt beste Signale von der Accuphase Vorstufe C-2300 zugespielt. Diese Vorstufe beeindruckt mit dem typischen, bewusst klassisch gehaltenen Accuphase-Design und trumpft mit der Balanced AAVA Lautstärkeregelung auf. Diese Lautstärkeeinstellmöglichkeit arbeitet absolut rein und beeinflusst das Audiosigal nicht einmal minimal. Die Luxus-Vorstufe ist mit einer 4-Band-Klangregelung ausgestattet, die für die individuelle akustische Anpassung zuständig ist. Ferner besitzt der C-2300 kanalgetrennte, streng symmetrisch aufgebaute Verstärkerzüge sowie über getrennte Spannungsversorgungen inklusive separater Ringkerntransformatoren und Siebkondensatoren mit 10.000 Microfarad Kapazität.

Accuphase P-7500

Für Power satt sorgt die Accuphase P-7500 Stereo-Endstufe, deren Leistungswerte beeindrucken: 300 Watt stehen an 8 Ohm bereit und volle 600 Watt an 4 Ohm. Es handelt sich laut Unternehmensangaben um die leistungsstärkste Endstufe, die Accuphase bislang gebaut hat. Ein Signal-/Rauschabstand von 130 dB und ein hoher Dämpfungsfaktor von 1.000 untermauern den enormen konstruktiven Aufwand.

Accuphase DP-770

Hinzu kommt der Accuphase Referenz-SACD/CD-Player DP-770, mit einem überaus präzisen Premium-DAC arbeitend. Zudem ist ein USB-Anschluss an Bord, unterstützt werden über USB bis zu 384 kHz/32-Nit PCM und bis zu 11,2 MHz DSD.

Aurender N20

Ergänzt wird die Kette vom Streamer Aurender N20. Er ist für den Anschluss an erstklassige DACs konzipiert. Er offeriert neben einem isolierten USB-Audio-Ausgang äußerst hochwertige SPDIF- (koaxial, BNC, optisch) und AES/EBU-Ausgänge. Die digitale SPDIF-Ausgangssuite wird von einem präzisen OCXO-Taktgeber bedient, der für eine drastische Jitter-Reduzierung sorgt und die optimale Kombination aus geringem Rauschen und niedrigem Jitter bietet. Ein Wordclock- oder Masterclock-Eingang gehört ebenfalls zur Ausstattung, wenn eine Synchronisierung mit einem externen Taktgeber gewünscht wird. Der Support hochauflösender Dateien für alle wichtigen Codecs ist eine Selbstverständlichkeit, und für die SPDIF-Ausgänge steht eine DSD-zu-PCM-Konvertierung per FPGA bereit. Der Aurender N20 ist mit zwei vom Besitzer zu belegenden Speicherschächten versehen. Die Frontblende aus gefrästem Aluminium besitzt ein großes 8,8-Zoll-IPS-LCD-Farbdisplay, auf dem Albumcover, Künstlername und Songtitel angezeigt werden. Die Verkabelung der Anlage stammt von Shunyata.

Anlage 2

Canton Reference 3, hier in Nussbaumholz

Wenden wir uns der Anlage 2 zu. Hier spielt die Canton Reference 3, die einen idealen Kompromiss aus Größe und Wohnraum-Kompatibilität darstellt.

Anlage Nummer 2

Sie verfügt über sämtliche exklusiven Canton Reference Technologien wie zum Beispiel die BCT-Membranen oder auch die exklusiven Einstellmöglichkeiten für den Klang auf der Rückseite des Lautsprechers.

MA12000 AC

Als Spielpartner dient ihr der legendäre McIntosh Stereo-Vollverstärker MA12000 AC. Der Vollverstärker im Hybrid-Layout stellt pro Kanal 350 Watt Leistung bereit und vereint dabei das Beste zweier Welten: Der angenehm warme Klang einer Röhrenvorstufe kommt zusammen mit der Geschwindigkeit und Performance von Hochleistungstransistoren in der Endstufe. Im Vorverstärker arbeiten vier 12AX7A-Vakuumröhren, deren Signal zu einer transistorbestückten Endstufe weiter transportiert wird, die mit ihren hohne Reserven auch leistungshungrige Lautsprecher bedienen kann. Aufgrund der McIntosh-Autoformer-Technologie bleibt die Leistung identisch, und zwar unabhängig davon, ob die Lautsprecher eine Impedanz von zwei, vier oder acht Ohm haben. Der McIntosh MA12000 AC besitzt zehn analoge Eingänge, bestehend aus zwei symmetrischen und sechs unsymmetrischen Eingängen sowie Moving Coil- und Moving Magnet-Eingang. Für den Anschluss einer zusätzlichen Endstufe stehen je ein Koaxial- und ein XLR-Ausgang bereit. Optisch präsentiert er sich im ikonischen McIntosh Design mit großen VU-Metern, der schwarzen Frontplatte aus Glas, dem beleuchteten McIntosh-Logo, den Aluminium-Abschlussleisten und dem edlen, polierten Edelstahl-Chassis.

MCD600

Als Zuspieler findet zum einen der McIntosh MCD 600 AC CD/SACD-Spieler Verwendung. Er taste PCM-Signale bis zu 32-Bit/384 kHz ab und bis zu DSD128.

Aurender A1000

In diesem noblen Arrangement wird der Aurender A1000 als Streamer eingesetzt. Dabei handelt es sich um einen flexibel zu verwendenden Musikserver mit DAC. Merkmale umfassen den AKM4490REQ D/A-Wandler in Dual Mono-Konfoguration, RCA Analogausgänge, einen HDMI ARC-Eingang, digitale und koaxiale USB-Eingänge und -Ausgänge sowie BT AptX-HD und Google Cast Audio. Vorhanden ist ein Steckplatz für 2,5″ HDD- oder SSD-Laufwerk (vom Benutzer installierbar). Die Verkabelung kommt auch bei der zweiten Anlage von Shunyata.

Nun folgt Anlage Nummer 3.

Reference 5, hier in weißer Variante

Das Setup

Die recht kompakt bauende, zugleich akustisch brillante Canton Reference 3 kann man hier zusammen mit den T+A-Komponenten PA 2000 R, einem zwar flachen, aber enorm leistungsfähigen, sehr authentisch aufspielendem Vollverstärker mit 2x 200 Watt an 4 Ohm und dem perfekt passenden MP 2000 R G3 hören.

PA-2000 R

MP-2000 R G3

Der Multi-Source-Players gibt von der klassischen CD und externen SP-DIF Geräten über FM/FM-HD, sowie DAB+ und Internetradio bis zu modernsten Streaming- und Connect Diensten nahezu alles wieder, natürlich auch über Apple AirPlay 2. Verarbeitet werden sämtliche Signale von der T+A Path Separation Technology, die jeweils eigene Wandler für jedes relevante Formate offeriert: PCM-Signale bis zu 384 kHz nutzen die T+A Quadrupelwandler Schaltung, während DSD-Dateien bis zu DSD 512 über T+As True1-Bit Wandler in analoge Signale konvertiert werden.Hier wird die Verkabelung von Audioquest bereitgestellt.

Fazit

Der Weg nach Haßfurt lohnt sich massiv für den HiFi-Fan. Anstatt auf trübes Herbstwetter trifft man bei Schlegelmilch highend auf strahlend schönen Klang - es wird sonnig im Herzen des Liebhabers hochwertiger Akustik. Hinzu kommen noch für den Endkunden äußerst lukrative Inzahlungnahme- und Finanzierung-Aktionen, sodass die Traum-Anlage schon bald Realität werden könnte.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: McIntosh, Schlegelmilch highend-Website, Aurender, Canton, T+A

Datum: 25. Oktober 2025