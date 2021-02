News

Canton erweitert die Smart Serie

Bildquelle: Canton

Mit dem Smart Sub 12 erweitert Canton die Smart Serie um einen größeren Downfire-Subwoofer in Cube-Form, der sich naht- und kabellos (auf Wunsch auch per Kabel) in die Smart Serie integriert. Der Smart Sub 12 ist laut Canton deutlich mächtiger als der kleine Smart Sub 8 und spielt auf 22 Hz hinunter. Mit einer Nennleistung von 220 Watt und einem 308 mm großen Tieftonchassis aus einer Cellulose/Graphit-Kombination soll er ein dynamisches, nachdrückliches Bass-Spektakel bieten. Der Subwoofer ist 38 x 45 x 40 cm (BxHxT) groß und kommt auf 22,4 kg. Die UVP beträgt 849 Euro, der Smart Sub 12 ist in schwarz und weiß erhältlich und ab sofort verfügbar.

Weitere Informationen unter: https://www.canton.de/de/produkte/smart/smart-sub-12?number=04150