News

"A Discovery of Witches" Komplettbox erscheint auf Blu-ray Disc

15.10.2025 (Karsten Serck)

Leonine veröffentlicht "A Discovery of Witches" auf Blu-ray Disc. Alle drei Staffeln der britischen Mystery-Serie von Sky erscheinen am 12.12.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton als Komplett-Box auf Blu-ray Disc.

Anzeige


Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

|


Weitere News
Privacy Manager
  ZURÜCK