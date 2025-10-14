News
"A Discovery of Witches" Komplettbox erscheint auf Blu-ray Disc
15.10.2025 (Karsten Serck)
Leonine veröffentlicht "A Discovery of Witches" auf Blu-ray Disc. Alle drei Staffeln der britischen Mystery-Serie von Sky erscheinen am 12.12.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton als Komplett-Box auf Blu-ray Disc.
