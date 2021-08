News

"Being James Bond" ab September bei Apple TV

Apple zeigt ab dem 07.09.2021 "Being James Bond" bei Apple TV. Die Dokumentation erzählt die Geschichte von Daniel Craig über seine letzten 15 Jahre in der Rolle des James Bond. Neben bislang unveröffentlichten Aufnahmen von "Casino Royale" bis zum neuesten James Bond-Abenteuer sollen in "Being James Bond" auch persönliche Gespräche von Daniel Craig zusammen mit den 007-Produzenten Michael G Wilson und Barbara Broccoli zu sehen sein. Die Dokumentation ist rund 46 Minuten lang.

Der 25. James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" (No Time To Die) soll am 30.09.2021 in den deutschen Kinos starten.

AppleTV+

