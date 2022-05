News

Apple Music jetzt auch mit Roku Streaming Media Playern nutzbar

Roku ist nach Apple TV+ jetzt auch mit Apple Music nutzbar. Für die Roku-Geräte ist ab sofort die Apple Music-App erhältlich.

Diese ermöglicht nicht nur das Musik-Streaming sondern auch die Wiedergabe von Musik-Videos in 4K-Auflösung sofern eines der 4K Streaming-Modelle von Roku genutzt wird.

In Deutschland bietet Roku neben drei kompakten Streaming Media Playern auch die Roku Streambar an. In die Soundbar mit HDMI-Ausgang ist das Roku-System integriert.

