News

Sharp stellt neuen Unternehmensslogan vor

Sharp gibt mit "In Step with your future" einen neuen globalen Unternehmensslogan bekannt, der künftig in der Markenkommunikation für internationale Märkte außerhalb Japans eingesetzt wird. Damit möchte Sharp die Werte des Unternehmens klar und verständlich an die Partner, Kunden und Mitarbeiter vermitteln. Der Slogan bringt, laut Sharp, die Mission des Unternehmens klar auf den Punkt:

Das (all)tägliche Leben der Menschen steht im Zentrum

Mit Kreativität neue Erfahrungen gestalten

Nicht die großen Anlässe, sondern die täglichen Momente prägen das Leben und da möchte Sharp ansetzen. Bedürfnisse erkennen, Lösungen entwickeln, die Erwartungen erfüllen und übertreffen. Das soll auch eine Rückkehr zur Geschäftsphilosophie und dem Credo von Sharp-Gründer Tokuji Hayakawa markieren. Außerdem möchte Sharp mit der Neuausrichtung seinen Anspruch verdeutlichen, ein Unternehmen zu sein, das durch einzigartige Technologien und Diensten die Zukunft aktiv mitgestaltet. "Im Gleichschritt mit den Kunden, Partnern und Communitys weltweit."

Weitere Infos auf der globalen Website:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.