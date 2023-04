News

Amazon Prime Video zeigt "Citadel" mit Dolby Atmos & Filmmaker Mode

Amazon Prime Video beginnt am Freitag mit der Ausstrahlung des neuen Amazon Originals "Citadel". Die Agenten-Serie mit Richard Madden und Priyanka Chopra Jonas soll am 28. April 2023 bei Amazon Prime Video starten und wird von Amazon in 4K & HDR inklusive Dolby Vision sowie (englischem) Dolby Atmos-Sound präsentiert. Darüber hinaus unterstützt "Citadel" auch den "Filmmaker Mode". Wie LG im Rahmen einer Marketing-Aktion mit Amazon ankündigt, sollen so automatisch die beabsichtigten Farben sowie das korrekte Bildformat und die Bildwiederholungsrate genutzt werden.

LG hat die Filmmaker Mode-Unterstützung für Amazon Prime Video im Herbst 2021 eingeführt. Dieser wird auf den LG 4K & 8K-Fernseher ab dem Modelljahr 2020 unterstützt.

Zu den weiteren Inhalten mit "Filmmaker Mode" bei Amazon Prime Video gehören u.a. The Marvelous Mrs. Maisel, The Boys, The Tomorrow War und "The Wheel of Time".

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.