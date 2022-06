News

Amazon: "David Bowie - 'Hours...' (2021 Remaster)" Vinyl LP für 12,99 EUR

Amazon bietet das David Bowie-Album "Hours..." derzeit für 12,99 EUR zur Vorbestellung als LP an.

Die remasterte Version des Albums aus dem Jahr 1999 erscheint am 05.08.2022 einzeln auf LP und CD, ist aber auch bereits 2021 in dem "Brilliant Adventure"-Set veröffentlicht worden.

Auch die anderen Bowie-Alben aus dem "Brilliant Adventure"-Set (Black Tie White Noise, The Buddha of Suburbia, Outside, Earthling und Toy) erscheinen im August noch einmal einzeln auf LP und CD.

