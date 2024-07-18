News

"6 Blu-rays für 30 EUR" + Ultra HD Blu-ray-Deals bei Amazon

Amazon hat eine neue ""6 Blu-ray Discs & DVDs für 30 EUR"-Aktion gestartet und bietet hunderte Filme zum rechnerischen Einzelpreis von 5 EUR an:

"6 Blu-ray Discs & DVDs für 30 EUR" mit "Nobody" und mehr (Die gesamte Aktions-Auswahl finden Sie über den Hinweis "Sparen: DVDs & Blu-rays: 6 für 30€" auf der Produktseite) (bis 25.07.)

"2 für 1 Sparpaket" mit "Girl on the Train" und mehr (Die gesamte Aktions-Auswahl finden Sie über den Hinweis "Sparen: 2 für 1 Sparpaket" auf der Produktseite) (bis 21.07.)

Außerdem sind noch zahlreiche einzelne Ultra HD Blu-rays und Blu-ray Discs im Angebot:

4K Ultra HD Blu-ray

Blu-ray Disc

