"Jon Anderson: Live - Perpetual Change" erscheint auf Blu-ray Disc, CD & LP

10.02.2025 (Karsten Serck)

Frontiers veröffentlicht "Jon Anderson: Live - Perpetual Change" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Das Live-Konzert des ehemaligen Yes-Sängers mit seiner neuen "The Band Geeks"-Begleitband wurde 2023 in Illinois aufgezeichnet und erscheint neben der Blu-ray Disc als Doppel-CD/DVD- oder 3 LP-Set.

Der Verkaufsstart ist für den 14.03.2025 geplant.

Tracklisting

  1. Yours Is No Disgrace
  2. Perpetual Change
  3. Close To The Edge
  4. Heart Of The Sunrise
  5. Starship Trooper
  6. Awaken
  7. And You And I
  8. Your Move – I’ve Seen All Good People
  9. Gates Of Delirium
  10. Roundabout

Am 07.03.2025 erscheint außerdem "Yes: Close To The Edge" als "Super Deluxe Edition" auf Blu-ray Disc, CD & LP.

