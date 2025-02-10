News

"Jon Anderson: Live - Perpetual Change" erscheint auf Blu-ray Disc, CD & LP

Frontiers veröffentlicht "Jon Anderson: Live - Perpetual Change" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Das Live-Konzert des ehemaligen Yes-Sängers mit seiner neuen "The Band Geeks"-Begleitband wurde 2023 in Illinois aufgezeichnet und erscheint neben der Blu-ray Disc als Doppel-CD/DVD- oder 3 LP-Set.

Der Verkaufsstart ist für den 14.03.2025 geplant.

Tracklisting

Yours Is No Disgrace Perpetual Change Close To The Edge Heart Of The Sunrise Starship Trooper Awaken And You And I Your Move – I’ve Seen All Good People Gates Of Delirium Roundabout

Am 07.03.2025 erscheint außerdem "Yes: Close To The Edge" als "Super Deluxe Edition" auf Blu-ray Disc, CD & LP.

