"Jon Anderson: Live - Perpetual Change" erscheint auf Blu-ray Disc, CD & LP
10.02.2025 (Karsten Serck)
Frontiers veröffentlicht "Jon Anderson: Live - Perpetual Change" auf Blu-ray Disc, CD & LP. Das Live-Konzert des ehemaligen Yes-Sängers mit seiner neuen "The Band Geeks"-Begleitband wurde 2023 in Illinois aufgezeichnet und erscheint neben der Blu-ray Disc als Doppel-CD/DVD- oder 3 LP-Set.
Der Verkaufsstart ist für den 14.03.2025 geplant.
Tracklisting
- Yours Is No Disgrace
- Perpetual Change
- Close To The Edge
- Heart Of The Sunrise
- Starship Trooper
- Awaken
- And You And I
- Your Move – I’ve Seen All Good People
- Gates Of Delirium
- Roundabout
Am 07.03.2025 erscheint außerdem "Yes: Close To The Edge" als "Super Deluxe Edition" auf Blu-ray Disc, CD & LP.
