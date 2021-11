News

"Dune" bekommt keinen "Extended Cut" fürs Heimkino

Nachdem Darsteller Jason Momoa bereits vor einigen Monaten Spekulationen um eine längere Fassung von "Dune" fürs Heimkino angeheizt hat, erklärte Regisseur Denis Villeneuve "Dune" jetzt in einem Interview, dass es keine längere vier bis fünf Stunden-Fassung gebe und der Director's Cut nach seinen Vorstellungen bereits im Kino zu sehen sei. Er hätte auch eine längere und etwas nachdenklichere Fassung machen können. Dies sei aber nicht sein Plan gewesen.

Die Fortzsetzung "Dune: Part Two" ist bereits für den 20.10.2023 geplant.

"Dune" erscheint in Deutschland laut den aktuellen Planungen am 23.12.2021 auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Bereits jetzt ist "Dune" in 4K & HDR als "Heimkino-Premiere" in 4K & HDR bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store erhältlich.

