News

Horror-Thriller "1978" erscheint auf Blu-ray Disc

Busch Media veröffentlicht "1978" auf Blu-ray Disc. Der argentische Horror-Thriller über eine verhängnisvolle Festnahme-Aktion der argentischen Militär-Diktatur am Rande des Finales der Fußball-Weltmeisterschaft erscheint am 29.01.2026 mit deutschem und spanischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.