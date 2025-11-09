News
Horror-Thriller "1978" erscheint auf Blu-ray Disc
10.11.2025 (Karsten Serck)
Busch Media veröffentlicht "1978" auf Blu-ray Disc. Der argentische Horror-Thriller über eine verhängnisvolle Festnahme-Aktion der argentischen Militär-Diktatur am Rande des Finales der Fußball-Weltmeisterschaft erscheint am 29.01.2026 mit deutschem und spanischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.
