Thriller "No One Will Know" erscheint auf Blu-ray Disc

StudioCanal veröffentlicht "No One Will Know" (Le Roi Soleil) auf Blu-ray Disc. Der französische Thriller über die Besucher eines Pariser Cafés, die für einen Lottoschein mit einem Gewinn von 294 Millionen EUR auch über Leichen gehen, läuft seit dem 06.11.2025 in den deuschen Kinos und erscheint am 05.02.2026 mit deutschem und französischem DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind ein alternatives Ende und Trailer geplant.

