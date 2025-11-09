News
CINEBAR 11 für Dolby Atmos "2.1-Set" für 349,99 EUR beim Black Friday Sale von Lautsprecher Teufel
10.11.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Bei Lautsprecher Teufel gibt es weiterhin den "Black Friday Sale", mit Rabatten von bis zu 40 Prozent auf das komplette Portfolio. So gibt es derzeit die neue CINEBAR 11 für Dolby Atmos "2.1-Set" für 349,99 EUR:
Anzeige
