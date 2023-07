XXL-TEST: T+A PA 1100 E mit HDMI-Modul – Klangmeister der Extraklasse aus Herford?

Legendär sind die äußerst hochwertigen HiFi-Komponenten von T+A aus Herford. Daher ist es für uns ein enormer Grund zur Freude, dass wir die Möglichkeit haben, den Stereovollverstärker T+A PA 1100 E genau unter die Lupe zu nehmen.

Die wesentlichen Technologien basieren auf der High End R-Serie von T+A. In ihrer Konzeption fokussieren sich die beiden Modelle auf zwei verschiedene Anforderungsgebiete: Der Music Receiver R 1000 E vereint die Quellenvielfalt eines klassischen Receivers mit der Klangqualität eines audiophilen Verstärkers. Die Bedienung des R 1000 E erfolgt mit der Infrarot Systemfernbedienung oder über die T+A MusicNavigator App.

Overview

Der bei uns zum Test angetretene Vollverstärker PA 1100 E fungiert als audiophiler Verstärker mit flexiblem Nutzungsprofil. So erlauben die digitalen Eingänge und das Digitalboard den direkten Anschluss zahlreicher digitaler Quellen. Über einen zusätzlichen USB-B-Eingang wird die Wiedergabe von High Resolution Audio-Dateien vom PC möglich, während die Musikübertragung von mobilen Geräten mittels Bluetooth aptX möglich ist.

Die HDMI-Terminals in der Detailansicht

Bei uns an Bord ist die optional erhältliche HDMI Eingangsplatine, die den PA 1100 E mit Smart-TVs auf komfortablem Weg verbindet und auch den Weg zu einer hochklassigen Stereo-Soundlösung für alle Inhalte ebnet, die man mittels Smart-TV verfolgen kann. Die Modelle der E-Baureihe sind über IP steuerbar und können daher optimal in moderne Smart Home-Mediensteuerungen eingebunden werden.

Anzeige



Unser Testgerät bietet 250 Watt Nennleistung pro Kanal an 4 Ohm sowie 140 Watt pro Kanal Nennleistung an 8 Ohm. Die Impulsleistung pro Kanal beträgt an 4 Ohm 400 Watt und an 8 Ohm 220 Watt.

Der T+A PA 1100 E kommt auf 4.900 EUR, das optionale HDMI-Modul auf 420 EUR zusätzlich. Lieferbar ist der edle Verstärker wahlweise in silberner oder schwarzer Ausführung.

Zur Arbeitsweise des Digitalboards

Das Digitaleingangsboard stellt, wie bereits eingangs erwähnt, den direkten Anschluss vieler digitaler Quellen in höchster Qualität, entweder über den koaxialen digitalen Eingang oder über optische Eingänge, sicher.

Die Musikübertragung beispielsweise vom Smartphone oder vom Tablet ist mit dem leistungsfähigen Bluetooth-Modul in aptX-Qualität möglich, ebenso die Steuerung des BT-Players über das AVRCP-Protokoll.

Der USB-B-Eingang garantiert die Wiedergabe von High Resolution Audio Files vom PC oder über Ethernet/USB Bridges wie Roon oder NAA mit Datenraten von bis zu 384 kHz für PCM und DSD256.

Anzeige



Wie üblich bei T+A, wurde eine besonders hochwertig und präzise arbeitende D/A-Wandlereinheit verbaut: Die digitalen Daten werden in exzellenter Güte und Auflösung vom modernen 32-Bit-Wandler in analoge Signale gewandelt. Für PCM-Daten stehen dabei zwei unterschiedliche Oversampling-Algorithmen zur Verfügung, ein Standard-FIR-Filter und zusätzlich der von den Herforder Klang-Experten selbst entwickelte Bezier-Algorithmus mit überragendem Impuls- und Zeitverhalten.

Anschlüsse

Die Rückseite des T+A PA 1000 E

Bei uns ist, wie erwähnt, das gegen Aufpreis lieferbare HDMI-Modul verbaut. Dieses offeriert zwei Eingänge zum Auskoppeln von Stereosignalen aus dem HDMI-Stream und verarbeitet neben PCM auch DSD. Wichtig – die Signale, die angeliefert werden, müssen PCM-Standard entsprechen, daher muss die HDMI-Audiosignalausgabe am entsprechenden zuspielenden Device auf „PCM“ und nicht auf „Bitstream“ stehen. Hinzu kommt ein HDMI-Ausgang, der Videosignale (bis zu 4K) durchleiten kann. Natürlich ist HDMI-ARC mit an Bord.

Anzeige



Anschlusssektion

Ferner vorhanden sind zwei koaxiale und zwei optische Digitaleingänge sowie ein USB-B-Eingang.

An analogen Verbindungsmöglichkeiten gibt es vier vergoldete Cinch-Eingänge (einer für Phono geeignet): Bei IN1 kann man umschalten zwischen unsymmetrisch und symmetrisch, für letztere Anschlussvariante gibt es zusätzlich zum Cinchanschluss noch ein XLR-Terminal. IN4 ist der bereits erwähnte Cincheingang für Phono-Devices. IN2 und IN3 sind klassische Cincheingänge, IN5 ebenso, nur kommt hier als REC-OUT noch ein Cinchausgang hinzu.

Anschlusssektion Teil 2

Weitere Eingänge umfassen eine Ethernet RJ45-Buchse, E2 Link-Buchsen, sowie eine RC-In-Buchse.

Die vergoldeten Lautsprecherklemmen nehmen natürlich Bananenstecker auf

Verarbeitung und Handling

Die Bedienelemente in der Übersicht, Teil 1

In makellosem Finish präsentiert sich die Aluminium-Front des PA 1100 E. Hier finden sich auf der von vorn gesehen linken Seite zunächst der Kopfhöreranschluss und die Standby-Taste. Es folgen die Tasten für die Wahl des passenden Eingangs, IN1/USB, IN2 S/P DIF, IN3 OPT, IN4/P HDMI, IN5/R BT. Es folgen weitere Bedienknöpfe zum Beispiel für den Wechsel Lautsprecher/Kopfhörer und für Tone/Loudness, Bass, Höhen sowie Balance. Alle Knöpfe weisen die identische klassische Formgebung auf, beeindrucken mit solidem Druckpunkt und sind perfekt in die Frontblende eingelassen.

Bei den Tastern für die Klanganpassung handelt es sich um versenkbare Drehregler - das wirkt besonders hochwertig

Erfolgt eine Betätigung, werden diese automatisch ausgefahren

Der Drehregler für die Lautstärke ist ebenfalls aus Aluminium gefertigt. Er besitzt keine Rasterung, lässt sich aber dennoch hervorragend dosieren

Massive Aluminium-Seitenwangen in Schwarz-Matt runden das stimmige Gesamtbild ab

Nochmals die Rückseite des T+A PA 1100 E

Auch die Rückseite überzeugt mit hervorragender Verarbeitungsqualität, was man am extrem festen Sitz der Cinch-Terminals und an den edlen Lautsprecherkabel-Anschlussbuchsen nachvollziehen kann. Unter dem Gerät finden sich ebenfalls erstklassige Standfüße, die störenden Vibrationen effektiv entgegen wirken.

Das Innenleben in der Gesamtansicht

Das Innenleben zeigt einen ausgesprochen sorgfältigen Aufbau, man sieht bereits optisch, dass kompromisslos der kürzeste Signalweg gewählt wird, um eine optimale Performance bei der Klangwiedergabe sicherzustellen. Ein leistungsfähiger Ringkerntransformator stellt allzeit hohe Stromlieferfähigkeit sicher. Für kurzzeitige Stromspitzen verfügt der PA 1100 E zudem über Elektrolyt-Kondensatoren mit hoher Kapazität. Das gesamte Platinenlayout lässt nur den Schluss zu, dass es sich um ein mit äußerster Konsequenz konstruiertes Luxus-Gerät handelt – nirgendwo gibt es Anlass zur Kritik.

Der Ringkerntrafo im Detail

Die vier Kondensatoren in der Detailansicht

Sauberes Platinenlayout

Das Innenleben präsentiert sich von der aufgeräumten Seite

Hochwertige Remote im Lieferumfang

Die Bedienung des PA 1100 E kann direkt am Gerät erfolgen, oder man verwendet die mitgelieferte Fernbedienung FM 11 und den IR-Empfänger E 2000, der beliebig in der Nähe des PA 1100 E platziert werden kann und an die RC-In-Buchse auf der Rückseite angeschlossen wird, die wir bereits bei der Anschlussbestückung erwähnt hatten.

Die Fernbedienung FM11 erweist sich als sehr kompakt. Sie ist ausgezeichnet verarbeitet und liegt sehr gut in der Hand. Dank der Funktionstasten mit sehr angenehmer Haptik ist eine komfortable Steuerung allzeit möglich. Die Remote besitzt einen integrierten Akku, der mittels des im Lieferumfang befindlichen Kabels aufgeladen werden kann.

Ladebuchse der Remote

Anzeige

Seiten: 1 2 3

Weiter auf: Nächste Seite Tags: Stereo-Vollverstärker