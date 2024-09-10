XXL-TEST: Cambridge Audio CXA81 MKII - Stereovollverstärker mit Premium-DACs und kraftvoller Class-AB-Schaltung

Cambridge Audio aktualisierte vor kurzem seine CX-Baureihe, wir berichteten bereits darüber. Der heimliche Star der überarbeiteten Serie ist zweifelsohne der Stereovollverstärker CXA81 Mk II. In bester Tradition der britischen HiFi-Manufaktur erweist sich der CXA81 Mk II als kraftvoller Class-AB-Verstärker mit 80 Watt Leistung pro Kanal und offeriert abseits seiner klanglichen Qualitäten ein umfangreiches Ausstattungspaket im klassischen HiFi-Gewand. Das neue Modell ist der ideale Spielpartner für den kürzlich erschienenen Netzwerkplayer CXN100 und CXC CD-Player.

Hervorragende Verarbeitungsqualität

Bei der Designsprache des Stereovollverstärkers gehen die englischen Audiospezialisten keinerlei Kompromisse ein. Es bleibt sofort erkennbar, dass es sich um ein Gerät aus dem Hause Cambridge Audio handelt. Der Body besteht aus einem Metallgehäuse, mit schwarz-matter Beschichtung und die Frontblende in Metalloptik ist im Farbton "Lunar Grey" gehalten. Für einen Kaufpreis von 1.199 EUR ist der Stereoverstärker ausschließlich in der von uns getesteten Farbvariante im Fachhandel oder im Onlineshop des Herstellers erhältlich.

Kühlöffnungen auf der Oberseite sorgen für eine thermische Entlastung

Akustisch, so verspricht es der Hersteller, wurde im Vergleich zum ebenfalls von uns getesteten Vorgänger nochmals erfolgreich optimiert, und Premium-DACs vom Typ ESS ES9018K2M SABRE32 DAC (Digital-Analog-Wandler) beweisen die Ernsthaftigkeit des Vorhabens, den CXA81 Mk II zu einem akustischen Highlight seiner Preisklasse werden zu lassen. Wenden wir uns den Details zu.

On/Off-Button im linken Teil der Frontplatte

Für eine Bedienung direkt am Gerät verfügt der überarbeitete Verstärker über zahlreiche Bedienelemente. Den Anfang macht auf der linken Seite der On/Off-Button, der für das Ein- sowie Ausschalten des Devices zuständig ist. Der Taster verfügt zudem über eine beleuchtete LED.

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Im Mittelteil des Stereovollverstärkers befinden sich ebenfalls zahlreiche Knöpfe, die für die Eingangswahl sowie die Lautsprecherwahl verantwortlich sind. Die Taster haben allesamt einen sehr guten Druckpunkt und die ausführenden Aktionen werden rasch umgesetzt.

Den Abschluss der Bedienelemente bildet der Drehregler auf der rechten Seite der Frontplatte, der für die Lautstärkeregulierung Verwendung findet. Dieser besteht aus Kunststoff und ist mit Aluminium veredelt. Der Lautstärkeregler verfügt über keine Rasterung, lässt sich aber aufgrund der straffen Auslegung im Redaktionsalltag sehr gut dosieren.

Taster für die Eingangs- sowie Lautsprecherwahl

Lautstärkedrehregler mit Aluminium-Finish

Die Rückseite des Stereovollverstärker in der Detailansicht

Wenden wir uns nun der Rückseite des Cambridge Audio CXA81 MkII und der dort gebotenen Anschlussvielfalt zu. Im linken Teil der Rückansicht befinden sich die vergoldenten Lautsprecherdrehanschlüsse. Diese nehmen sowohl Bananenstecker und herkömmliche Kabelverbindungen auf. Eine Etage darüber positionieren sich die RS-232C Schnittstelle, die Control Bus-Anschlüsse sowie der Trigger Ein- sowie Ausgang.

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In rechten Teil der Rückseite finden wir Anschlüsse in Form von RCA (Cinch)- und XLR-Eingängen für analoge Quellen, die durch digitale Toslink-, Koaxial- und USB-Audio-Anschlüsse ergänzt werden. Bluetooth inklusive aptX HD ist ebenfalls integriert und ermöglicht kabelloses Hören in CD-ähnlicher Qualität. Und auch ein Cambridge Audio Alva Plattenspieler nimmt schnell Verbindung mit dem Vollverstärker auf. Ein Phono-Vorverstärker ist allerdings nicht an Bord, das heißt, der verwendete Plattenspieler sollte selbst einen eingebauten Phono-Vorverstärker mitbringen, ansonsten muss ein separater Phono-Vorverstärker zum Einsatz kommen.

Die Lautsprecheranschlüsse im Detail

Die weiteren Anschlüsse im Detail

Gesamtansicht, nach entfernen des Gehäusedeckel

Nachdem wir den massiven Gehäusedeckel entfernt haben, wir der Blick auf die inneren Werte des englischen Stereovollverstärker frei. Bestückt ist der CXA81 Mk II mit einer klassischen Class-AB-Schaltung, das heißt, traditionelle analoge Endstufen haben die Aufgabe, für einen charismatischen Klang zu sorgen. In Kombination mit dem üppig dimensionierten Ringkerntrafo und dem inneren Aufbau mit hochwertigen Baugruppen realisiert der Stereo-Vollverstärker 80 Watt Dauerleistung pro Kanal. Damit kann er viele Standlautsprecher-Modelle souverän antreiben und arbeitet auch in hohen Pegelbereichen präzise und verzerrungsfrei. Mit insgesamt zehn neuen Bauteilen und Komponenten wurde die Audioperformance gegenüber dem Vorgänger neu abgestimmt und optimiert.

Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, verfügt der CXA81 MkII über Premium-DACs vom Typ ESS ES9018K2M SABRE32 DAC.

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Der Ringkerntrafo im Detail

Links und rechts neben dem Ringkerntrafo, platzieren sich die Aluminium-Kühlkörper

Sauber aufgebautes Platinenlayout

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