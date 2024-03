XXL-TEST: Cambridge Audio CXN100 - moderner Netzwerk-Streamer im edlen Gewand

Die britischen Spezialisten von Cambridge Audio haben im letzten Monat einen neuen Netzwerkplayer, den CXN100, angekündigt.

Umso erfreulicher ist die Tatsache, dass wir bereits eines der wenigen Testsamples erhalten haben. Der hochwertig ausgestattete Netzwerkplayer ist ab diesem Monat für 1.049 EUR ausschließlich in der von uns getesteten Farbvariante "Lunar Grey" im Fachhandel oder im Onlineshop des Herstellers erhältlich.

Der CXN100 präsentiert sich als komplette Neuentwicklung in allen Baugruppen vom Streaming über den D/A-Wandler bis zur Lautstärkeregelung und Ausgangsstufe, so verspricht es der Hersteller. An den CXN V2 erinnert lediglich noch das Gehäusedesign mit dem charakteristischen Lautstärke-Drehregler. Insgesamt wurde der CXN100 noch moderner und edler: Mit einem größeren Farbdisplay, aber weniger Bedienelementen und der Verlegung des USB-Anschlusses auf die Rückseite.

Tadellose Kantenverarbeitung

Der Cambridge Audio CXN100 unterstützt nicht nur Streamingdienste wie Spotify, Qobuz, Deezer und Tidal, sondern darüber hinaus auch Apple Airplay 2, Google Chromecast, Bluetooth und UPnP. Zudem ist er Roon ready. Natürlich befindet sich auch ein leistungsstarkes Dualband-WiFi-Modul für die kabellose Einbindung ins heimische Netzwerk an Bord.

Für eine Bedienung direkt am Gerät befinden sich in bzw. an der Frontblende zahlreiche Bedienelemente, auf die wir in diesem Abschnitt etwas genauer eingehen möchten. Im rechten Teil der Front untergebracht ist ein Drehregler für die Lautstärkeregulierung, der aus Aluminium gefertigt ist und keine Rasterung besitzt. Zudem ist dieser nur im Vorverstärkermodus aktiviert und regelt dann die Lautstärke der Analogausgänge. Im linken Teil der Frontblende sitzt ein Button, für das Ein- sowie Ausschalten des Netzwerkstreamer. Eine integrierte LED informiert zudem über den Betriebszustand.

Anzeige

On/Off Button im linken Teil der Frontblende

Farbdisplay im Mittelteil

Im Mittelteil der Frontblende informiert ein fünf Zoll großes Farbdisplay über die derzeitige Wiedergabe. Damit aber nicht genug, integriert ist eine Titelanzeige inklusive der aktuellen Wiedergabeauflösung, der Eingangsquelle, der Laufzeit des Titels sowie eine Anzeige der Uhrzeit. Das Display ist erstklassig ablesbar und macht auf uns einen sehr hochwertigen Eindruck. Durch Betätigen der Info-Taste, die sich rechts neben dem Display befindet, können die Anzeigeoptionen verändert werden und mittels der StreamMagic App, kann die Helligkeit des Farbdisplays angepasst werden, dazu später mehr.

Links neben dem Display platziert befindet sich Bedienelement für die Wiedergabesteuerung. So finden wir hier einen selbsterklärenden Play/Pause Button sowie zwei Taster fürs Skippen von Titeln. Auch rechts neben dem Display befinden sich Knöpfe. Wird die Info-Taste bei der Musikwiedergabe kurz betätigt, verändert sich die Anzeige im Display und ein langes Betätigen ruft das Hauptmenü des Netzwerksplayers auf. In diesem werden die Software-Version sowie weitere Geräteinformationen anzeigt. Ein Softwareupdate lässt sich zudem händisch in diesem Menü durchführen. Durch die beiden Pfeiltasten können die Eingänge ausgewählt werden und werden zum Navigieren verwendet.

Bedienelemente links vom Display

Bedienbuttons rechts des Display

Anzeige



Die Rückseite des CXN100

Kommen wir nun zur Rückansicht des Cambridge Audio CXN100 inklusive dessen Anschlussbestückung, die sehr üppig ausfällt. Als Ausgänge stehen analoge asymmetrische Cinch-Buchsen ebenso wie symmetrische XLR-Buchsen zur Verfügung. Für die zwei Anschlussformen finden sich dezidierte, jeweils asymmetrische und symmetrische Verstärkerschaltungen. Beide lassen sich zwischen festem und variablen Pegelbetrieb umschalten – damit wird der CXN100 auf Wunsch zum digitalen Vorverstärker, der, ohne dass weitere Devices notwendig wären, Endstufen und Aktivboxen ansteuern kann. Digitale Ausgänge in koaxialer oder optischer Form ermöglichen den Anschluss an vorhandene Verstärker mit digitalem Eingang.

Weiterhin steht auf der Rückseite eine USB-Buchse zur Verfügung, die ebenfalls vorhandene Musik von USB-Speichermedien abspielt. Zudem vorhanden ist ein USB-Anschluss vom Typ B für die direkte Verbindung z.B. mit einem PC oder Mac.

Anschlusssektion, Teil 1

Anzeige



Anschlusssektion, Teil 2

Anschlusssektion, Teil 3

WiFi/Bluetooth-Antennen im Detail

Kommen wir nun zum hochwertigen Innenleben des CXN100.

Gesamtüberblick: Innenleben CXN100

Geschirmtes Netzteil

StreamMagic-Modul

Aufwändiges Platinenlayout

Ein weiterer Überblick

Das Innenleben präsentiert sich aufgeräumt, mit übersichtlicher Verkabelung. Hochwertigkeit herrscht im Inneren z.B. bei der Wandlung der Audiodaten von der digitalen in die analoge Ebene vor. Ein D/A-Wandlerchip aus dem renommierten Hause ESS, der ES9028Q2M, verarbeitet Ultra-Hi-Res-Musikstreams bis PCM 768/32 und DSD512. Aufgrund der modernen Oversampling-Technologie und einer großen dynamischen Reserve konnte die 100stufige Lautstärkeregelung ohne Verringerung der digitalen Wortbreite und damit ohne Dynamik- oder Auflösungsverlust realisiert werden.

Anzeige

Seiten: 1 2 3 4

Weiter auf: Nächste Seite Tags: AirPlay2