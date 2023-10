XXL-SPECIAL: "Produkte für die Ewigkeit" - CE-Komponenten, die uns in den letzten Jahren am meisten begeistert haben

Natürlich testen wir eine Vielzahl an Komponenten, die ausgezeichnete Testergebnisse erzielen. Das liegt daran, dass wir auch eine strenge Vorauswahl treffen, um die besten Gerätschaften für unsere Leser bereits im Vorfeld auszuwählen. Und ebenso natürlich küren wir am Ende des Jahres immer die Modelle, die uns am meisten in der letzten Zeit gefallen haben. Davon abgesehen aber gibt es auch "Produkte für die Ewigkeit" - selbst in unseren heutigen schnelllebigen Zeit finden sich Komponenten, die über mehrere Jahre mit grandiosen Leistungen überzeugen können. Das müssen nicht immer die teuersten Devices sein - außergewöhnliche Performance findet sich in nahezu jeder Preisklasse. Wir haben in diesem Special einige dieser außergewöhnlichen Produkte zusammengetragen, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit. Wir starten mit der günstigsten Komponente und enden mit der teuersten. Anmerkung: Da bei Smart-TVs die Entwicklung brutal schnell voranschreitet, gibt es hier keine Modelle, die sich lang an der Spitze halten. Nicht, dass sich Leser wundern, warum keine TVs auftauchen.

Teufel Boomster

Momentan (Stand 19. September 2023) liegt der Teufel Boomster bei knapp 340 EUR, was für ein kompromisslos schickes Design und eine extrem gute akustische Leistung bestimmt nicht zu viel ist. In weißer oder schwarzer Ausführung erhältlich, ist der aktuelle Boomster so gut, dass er in einer kleinen Wohnung als vollwertige Anlage dienen kann.

Rückansicht

Dank Akku auch für den mobilen Einsatz gerüstet, bringt das kompakte 2.1 Stereo-System mit BT und DAB/FM-Tuner viele echte Werte mit. Dank Teufels eigener Dynamore-Technologie offeriert der robuste, haltbare Boomster auch eine breite, zu jedem Zeitpunkt realistische Stereobühne.

Beyerdynamic Amiron Wireless

Anzeige



Derzeit schon ab 565 EUR direkt beim Hersteller zu haben, ist der Amiron Wireless Over Ear Bluetooth-Kopfhörer ein echter Evergreen. Immer noch besticht seine feine Optik, immer noch punktet seine bis ins Detail saubere Verarbeitung. Nach wie vor top ist die Klang-Personalisierung mittels App.

Made in Germany

Die eingesetzten Treiber stellen unter Beweis, warum Beyerdynamic-Produkte gerade unter klanglichen Aspekten nach wie vor zum Besten gehören, das man kaufen kann. Und dafür, dass man diesen ausgewogenen, feinen, räumlichen Klang stundenlang genießen kann, sorgt er beispiellose Tragekomfort.

Denon PMA-900HNE

Rund 700 EUR Marktpreis werden für Denons ersten HiFi-Streaming-Verstärker im 43 cm Rastermaß aufgerufen. Mittels eingebautem HEOS-Modul werden die zahlreichen Streaming- und Multiroom-Optionen realisiert. Natürlich ist auch Bluetooth (neben WiFi) vorhanden. 50 Watt pro Kanal an 4 Ohm wecken spontan keine Begeisterungsstürme, in der Praxis aber geht es munter & konsequent voran - für den geringen Kaufpreis klingt der PMA-900HNE ohne Frage überdurchschnittlich gut.

Aufbau innen

Anzeige



Was uns sehr positiv überrascht hat: Der Aufbau innen mit komplett geschirmter Digitalsektion ist für die Preisklasse sensationell. Mit sauberer Verarbeitung und kleinem, gut auflösenden Display vorne ausgestattet, macht der Denon in keiner Disziplin irgendetwas falsch. Somit verdient sich der PMA-900HNE seinen Platz in diesem erlesenen Kreis souverän - und er beweist, dass auch sehr fair kalkulierte Devices zu absoluten Spitzenleistungen befähigt sind.

Canton Smart Amp 5.1

Das Konzept des Smart Amp 5.1 hat uns bereits in der ersten Version begeistert: Sehr kompakt und überall aufzustellen, sechs starke digitale Endstufen, Dolby Atmos-Decoding, komplette HDMI-Anschlusssektion, Chromecast-Streaming, OSD für schnelles Einstellen und eine sehr gediegene Optik. In Version 2 kamen noch HDMI-eARC und die Kompatibilität zu Apple AirPlay 2 hinzu.

Rückseite

Anzeige



849 EUR kostet der kleine hessische Sound-Magier, der natürlich perfekt zu Cantons Smart-Universum passt und auch noch bis zu 8 Wireless-Kanäle ansteuern kann. In der Hörpraxis beeindruckt sein Leistungsvermögen, das dem ausgewachsener AV-Receiver/Verstärker in nichts nachsteht.

Teufel Rockster

Kaum ein Produkt hat das Image des Berliner Lautsprecher- und Elektronikherstellers so positiv verändert wie der "Ur-Rockster" (derzeit 950 EUR), der zum Vater einer ganzen Produktfamilie wurde und dessen rau-symphatisches Charisma bis heute unerreicht ist.

Mischpult

Mit 450 Watt starkem Class AB-Verstärker erreicht er echte Party-Pegel, und dank des kleinen integrierten Mischpultes sind die Entertainment-Optionen vielseitig. Instrumenten (Gitarren) - Eingang, Mikrofoneingang, die Möglichkeit, zwischen zwei Bluetooth-Quellen umzuschalten - Langeweile kommt beim Rockster nie auf. Maximal 121 dB Schalldruck sind möglich, nicht schlecht für den Berliner "Rock-DJ". Der integrierte Akku lässt sich für noch mehr Laufzeit um eine externe Autobatterie ergänzen, und der 25 mm Hochtöner mit Hornvorsatz sowie das gigantische 380 mm Basschassis halten auch höchsten Belastungen stand.

Weiter auf: Nächste Seite

Seiten: 1 2 3

Tags: Kaufberatung