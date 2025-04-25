TEST: Kenwood M-9500S - smartes Micro HiFi System mit Internetradio, DAB+ Tuner, CD-Laufwerk und Audiostreaming

Nach wie vor erfreuen sich kompakte, sehr gut ausgestattete Micro-Hifi-Systeme sehr großer Beliebtheit. Kenwood folgt diesem Trend und hat uns für einen Einzeltest, die M-9500S zukommen lassen. Das kompakte Device ist optisch ansprechend sowie zeitlos gestaltet und besitzt eine üppige Ausstattungsliste. Die Komplettlösung aus dem Hause Kenwood verfügt neben einem herkömmlichen FM-Tuner zusätzlich noch über einen DAB+ Tuner. Weiterhin sind ein CD-Laufwerk in die Headunit integriert und Bluetooth wird in der Version 5.2 unterstützt. Dank der ebenfalls vorhandenen Netzwerkschnittstelle sind Internetradio-Anwendungen, Podcasts sowie direktes Musikstreaming aus der Spotify App möglich.

Die Kenwood M-9500S ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 299 EUR im Handel erhältlich. Das Set, bestehend aus Headunit und 2-Wege-Lautsprechern, ist ausschließlich in der von uns getesteten schwarzen Farbvariante erhältlich.

Hauptzentrale

Herzstück der Komplettlösung

Sehen wir uns nun die Einzelkomponenten etwas genauer an. Wir starten unsere Erläuterungen mit dem Herzstück der Kenwood-Komplettlösung. Wie wir bereits in der Einführung erwähnt haben, ist die Headunit ausschließlich in einer schwarzen Variante erhältlich. Das Design der Schaltzentrale ist schlicht und ansprechend gestaltet - unserer Meinung nach. Mit 260 mm Breite, 116 mm Höhe und 260 mm Tiefe findet das Device sowohl in der Küche, im Hobbyraum oder auch auf dem Sideboard im Wohnzimmer problemlos Platz. Die Front ziert eine Platte, die aus Aluminium gefertigt ist und in einem schwarz-mattem Finish gestaltet wurde. An der Außenkante befindet sich eine polierte Fase, die einen hochwertigen Eindruck vermitteln soll und dies auch in der Praxis schafft. Um die Lautsprecher auch tatkräftig antreiben zu können, verfügt das Device über einen Verstärker mit einer Ausgangsleistung von maximal 2 x 50 Watt.

Eine umlaufende polierte Fase an der Frontplatte sorgt für einen hochwertigen Eindruck

Teil 1 der Bedienelemente und Anschlüsse auf der Frontpartie

Für eine Bedienung direkt am Device sind zahlreiche Bedienelemente sowie Anschlüsse auf der Frontpartie zu finden, die wir in diesem Abschnitt genauer erläutern möchten. Im rechten Teil der Front befindet sich ein Dreh/Drückregler. Dieser ist aus Metall gefertigt, besitzt eine gute Rasterung und gibt haptisch eine sehr gute Rückmeldung. Der Regler ist zum einen für die Lautstärkeregelung zuständig und zum anderen zum Aufrufen der Menüoptionen. Durch Drücken dieses Tasters kann z.B. die Auswahl bestätigt werden. Leider läuft bei unserem Testgerät der Regler nicht ganz rund, was in Anbetracht der Preisklasse aber zu verkraften ist. Eine Etage tiefer befindet sich der "Select"-Regler, der für ein Navigieren in den unterschiedlichen Menüs genutzt wird. Wird der "Select"-Taster bei der Wiedergabe gedrückt, erfolgt ein Stummschalten des Systems. Darunter befindet sich noch ein Stereoklinken-Anschluß für eine kabelgebundene Verbindung zu einem Kopfhörer sowie eine USB-Buchse. An dieser können MP3-Inhalte vom USB-Stick wiedergegeben werden.

Im linken Teil der Frontplatte untergebracht sind Drehregler für die Anpassung des Bass- und des Hochtonbereichs. Die Drehregler sind ebenfalls aus Metall gefertigt, besitzen jedoch keine Rasterung. Sie lassen sich aber dank einer straffen Auslegung hervorragend dosieren.

Bedienregler für die Klanganpassung in linken Teil

Mittig positioniert: Ein Farbdisplay, Bedienelemente sowie die CD-Schublade

Im Mittelteil der Frontplatte sitzt ein 6,1 cm großes TFT-Farbdisplay, das zum Beispiel über den aktuell gewählten Eingang informiert, oder auch über die gewählte Lautstärke beziehungsweise die Uhrzeit. Bei der Wiedergabe von DAB+, Spotify oder auch Internetradiosendern wird zudem das Cover in Farbe, inkl. Album und Titel, angezeigt. Durch Betätigen der Info Taste auf der Fernbedienung werden weitere Information, wie z.B. die Signalleistung, dargestellt. Im Hauptmenü kann die Helligkeit des Displays eingestellt und verändert werden. Das Display macht optisch einen guten Eindruck und ist sehr gut ablesbar.

Links und rechts sitzen neben dem Display noch einige Bedienelemente, auf die wir nun genauer eingehen möchten. Wir beginnen mit den Tastern auf der linken Seite. Dort befinden sich ein Knopf für die Eingangswahl, ein Taster für das Stoppen der Wiedergabe, der On/Off Taster sowie ein Bedienelement für die Bluetooth-Verbindung. Rechts neben dem TFT-Display sitzen Taster für ein vor- bzw. Zurückspringen des Titels oder auch des Senders während der Wiedergabe. Mittels des Play/Pause Tasters kann die Wiedergabe gestartet bzw. pausiert werden. Weiterhin befindet sich ein Knopf für ein Öffnen bzw. Schließen der Disc-Schublade im Umfeld.

Im Detail: Die Taster links neben dem Display....

.... sowie rechts davon

Geöffnete Disc-Schubalde im Detail

Das CD-Laufwerk der Kenwood M-9500S kann sowohl CD-DA als auch CD-R/RW-Scheinen wiedergeben, ebenso in MP3 decodierte Dateien von CD-Medien. Im geöffneten Zustand weist die Disc-Schublade leider ein deutlich spürbares Spiel auf. Im nächsten Schritt möchten wir checken, wieviel Zeit die Kenwood M-9500S benötigt, bis der Einlesevorgang einer Compaktdisc abgeschlossen ist. So vergehen ca. 10 Sekunden, bis die Discschublade einfahren ist, die Disc gelesen wurde und die Wiedergabe beginnt. Unserer Meinung nach könnte dies noch schneller vonstatten gehen.

Die Rückseite der Headunit

Wenden wir uns nun der Rückseite der Wiedergabezentrale zu. Im rechten Teil sitzt der Stromanschluss für die M-9500S und im Mittelteil der Rückseite befinden sich die Lautsprecherdrehanschlüsse. Diese nehmen sowohl ein herkömmliche Kabelverbindungen auf, und, entfernt man die Staubschutzkappen, sogar Bananenstecker - in diesen günstigen Preisklassen muss man das hervorheben.

Weiterhin befinden sich auf der Rückseite der Antennenanschluss für DAB+ sowie FM und sowie ein Subwoofer-Ausgang, für die Verwendung eines externen Subwoofer. Darauf folgen die Line-In Buchse, für den Anschluss weiterer Zuspieler sowie ein optischer Digitaleingang, für die Einbindung eines TVs. Ein modernes HDMI-Terminal besitzt die Kenwood M-9500S allerdings nicht.

Die Lautsprecherdrehanschlüsse in der Detailansicht

.... und die weiteren Anschlüsse

Die im Lieferumfang befindliche Fernbedienung

Für eine Bedienung von der Couch aus befindet sich im Lieferumfang des kompakten Kenwood Micro-HiFi-System eine Fernbedienung, die aus schwarzem Kunststoff hergestellt ist. Die Remote liegt gut in der Hand und die Taster haben einen knackigen Druckpunkt. Durch den Signalgeber können zahlreiche Funktionen aus der Ferne bedient werden, wie z.B. Lautstärkeregelung, Eingangswahl und vieles mehr. Zudem stehen vorgefertigte und abrufbare Equalizer-Klangkurven in Form von "Kraftvoll", "Klar", "Hell", "Warm" sowie "Ausgeglichen" zur Verfügung. Individuelle Klangkurven können leider nicht erstellt und abgespeichert werden. Durch betätigen des Menü-Knopfes auf der Fernbedienung wird das Hauptmenü sowie die Systemeinstellungen der M-9500S aufgerufen. Dort kann eine Weckfunktion aktiviert, die Uhrzeit eingestellt, die Beleuchtung des Display angepasst, die Sprache eingestellt sowie ein Zurücksetzten auf die Werkseinstellung vorgenommen werden. Ebenfalls wird der Softwarestand angezeigt, und es lässt sich ein Softwareupdate in der Systemsteuerung durchführen. Zudem stehen Balance-Regler zur Verfügung.

Headunit im geöffneten Zustand

Nachdem wir den Gehäusedeckel entfernt haben, wird der Blick auf die inneren Werte der Schaltzentrale frei. Der Aufbau präsentiert sich sauber und akkurat gestaltet.

Die Stromversorgung in der Detailansicht

Sorgfältig gestaltetes Platinenlayout

2-Wege-Bassreflex-Lautsprecher

Die Schallwandler in der Gruppenformation

Wie wir bereits eingangs erwähnt haben, handelt es sich bei der Kenwood M-9500S um ein Set, bestehend aus CD-Receiver sowie den passenden Schallwandlern. Nachdem wir die Headunit genauer erläutert haben, möchten wir uns in diesem Abschnitt unseres Reviews die Lautsprecher etwas genauer ansehen. Diese sind als 2-Wege-Bassreflex-Lautsprecher konzipiert und ausschließlich in einer schwarzen Folierung in einer Art Holzoptik erhältlich. Das aufgebrachte Oberflächenfinish ist, in Anbetracht der Preisklasse, sehr gut ausgeführt. An der Front sitzt eine aufgesetzte Schallwand in schwarz-matter Optik, die aus Kunststoff gefertigt ist.

Im Detail: Der 30 mm messende Hochtöner...

Durch die kompakte Abmessungen von 263 mm Höhe, 242 mm Tiefe und 172 mm Breite finden die Lautsprecher fast überall im Haus ihren Platz. Bestückt sind die Speaker mit einem 130 mm messenden Tiefmitteltöner sowie einem 30 mm großen Hochtöner. Um die Chassis befindet sich eine Art Ring in hochglanzgedrehter Optik - ein Detail, das einen wertigen Eindruck erwecken möchte. Die Lautsprecherchassis werden zudem von einem Kunststoffrahmen mit Akustikstoffbespannung vor äußeren Einflüssen geschützt. Die Lautsprecherabdeckungen werden klassisch per Befestigungsstiften an der Schallwand angebracht.

.... sowie der 130 mm große Tief/Mitteltöner

Die aufgesetzte Schallwand sowie die Haltelöcher für LS-Adeckung im Detail

Frontansicht ohne Lautsprecherabdeckung

.... sowie mit besagter Abdeckung

Die Rückseite der 2-Wege-Lautsprecher

Wenden wir uns nun der Rückseite der Speaker zu. Diese präsentiert sich unspektakulär und im oberen Teil der Lautsprecher ist die Bassreflexöffnung untergebracht. Die Kantenbereiche der Rückseite verfügen leider über keinerlei Furnier. Im unteren Teil sitzt das integrierte Lautsprecherkabel.

Bassreflexöffnung im Detail

