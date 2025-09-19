SPECIAL: Unsere PIEGA-Tests/-Previews in der Übersicht: Premium 701 Gen2, Coax 411/611 Gen2, MLS 2 Gen2

Bevor wir in Kürze neue PIEGA Produkte zum Test bekommen, möchten wir an dieser Stelle nochmals auf unsere Tests und Previews von PIEGA Lautprechern hinweisen. In einer kurzen Zusammenfassung präsentieren wir unsere drei Tests zu PIEGA Lautsprechern und das Preview zur PIEGA Master Line Source 2 Gen2.

PIEGA Standlautsprecher Premium 701 Gen2

PREMIUM 701 Gen2 geschlossen....

...und ohne Gitter

Der PIEGA Premium 701 Gen2 3-Wege-Standlautsprecher war bei uns im großen Test und wurde im Rahmen der PIEGA Experience Days 2024 erstmals präsentiert. Die bereits in der ersten Generation erfolgreiche Baureihe haben die PIEGA Ingenieure mittels vieler Detailoptimierungen, aber auch durch Neuentwicklungen auf ein höheres Niveau gehoben. Im Rahmen der PIEGA Experience Days 2024 konnten wir übrigens auch den kompaten PIEGA Premium 301 Gen2 hören, für die kleinen Abmessungen waren wir erstaunt über den nachdrücklichen und räumlich dichten Sound.

Erstklassiger Bändchen-Hochtöner

Die Neuheiten umfassen beispielsweise einen magnetostatischen Hochtöner und exakt darauf abgestimmte Mittel- sowie Tieftöner. Erhältich ist der PREMIUM 701 Gen2 ab 2.750 EUR (Stück) in Aluminium, sandstrahlgebürstet, silber-eloxiert, und mit grauer Abdeckung. 200 EUR mehr pro Stück kosten die Ausführungen in Aluminium, schwarz eloxiert, mit schwarzer Abdeckung, beziehungsweise Aluminium, weiß eloxiert, mit weißer Abdeckung.

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Basschassis

Der Standfuß sorgt für einen hohen Wiedererkennungswert

Der PREMIUM 701 ist ein schlanker & edler Bassreflexlautsprecher mit zwei Bassreflexöffnungen auf der Rückseite, die, wie die gesamte Konstruktion, sehr akkurat ausgeführt sind. Klanglich sehr homogen abgestimmt und mit einem erstaunlich präsenten Bassbereich versehen, erfüllt der Standlautsprecher auch gehobene Ansprüche mit enormer Souveränität.

PIEGA Regallautsprecher COAX 411 Gen2

COAX 411 Gen2

Bei uns im ausführlichen Test war auch der kompakt bauende, aber akustisch brillante Dreiwege-Regallautsprecher PIEGA COAX 411 Gen2 mit koaxialem Bändchenchassis für den Hoch- und Mitteltonbereich. Diese Konstruktion markiert den Einstieg in die COAX Gen2-Baureihe der Schweizer Lautsprecher-Manufaktur. Außer den Standardausführungen Silber (Paarpreis: 7.990 EUR), Schwarz und Weiß (Paarpreis hier: 8.500 EUR) führt PIEGA auch die "Excellence Linie" im Programm.

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Exklusive Farbe, vortreffliche Verarbeitung

Für einen entsprechenden Aufpreis kann man hier aus acht besonders exklusivem Farbtönen wählen. Bei der PIEGA COAX 411 Gen2 schlagen pro Box zusätzliche 700 EUR zu Buche, möchte man einen Farbton aus der "Excellence Linie" wie bei unseren Test-Lautsprechern. Nicht zuviel für das enorme Maß an Noblesse, und wie man es von PIEGA Lautsprechern gewohnt ist, präsentiert sich die handwerkliche Ausführung als absolut makellos. Technisch ist auch das Beste gerade gut genug: Das koaxiale Bändchenchassis für Hoch- und Mitteltondarstellung kann auch minimale Impulse schnell erkennen und entsprechend wiedergeben.

Koaxial-Chassis

Zudem erweist sich PIEGAs Bändchen-Konstruktion, die im Haus produziert werden, auch bei der PIEGA COAX 411 Gen2 als sehr transparent und räumlich sauber klingend. Selbstverständlich gibt es im Sortiment der Manufaktur aus Horgen am Zürichsee unterschiedliche Typen des koaxialen Bändchens.

Terminals

In der PIEGA COAX 411 Gen2 arbeitet das Koax-Bändchen mit der Typenbezeichnung C112+. Für die effektive Darstellung tiefer Frequenzen wird ein 160 mm messender UHQD-Tieftöner verwendet, der vom legendären erten Chassishersteller SEAS exakt nach PIEGA-Vorgaben gefertigt wird und für einen tadellosen Nachdruck sowie eine exakte Präsentation tieffrequenter akustischer Elemente sorgt.

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PIEGA COAX 611 Gen2

COAX 611 Gen2 offen....

...und mit Lautsprecher-Schutzgitter

Der kleinere der beiden COAX Gen2 Standlautsprecher ist der PIEGA COAX 611 Gen2, den wir bei uns in der Redaktion zum Test hatten. Darüber rangiert noch der COAX 811 Gen2 (ab 29.500 EUR Paarpreis) den wir bereits ebenfalls kennen lernen durften: Einmal im Rahmen eines großen Equipment-Tests bei Life Like in München, und einmal im Rahmen des großen ROSE x PIEGA Events erst vor wenigen Monaten in der SG Akustik Villa Schellbach in Baden-Baden. Extrem nachdrücklich und zugleich mit Sinn fürs Feine, agiert der große Lautsprecher. Doch der von uns getestete COAX 611 Gen2 steht dem größeren "Familienmitglied" kaum nach: Die räumlich dichte und zugleich präzise gestaffelte Klangkulisse ist bemerkenswert, und pegelfest ist der COAX 611 Gen2 ebenfalls. Man sollte nur einen entsprechend kraftvollen Verstärker als Zuspieler wählen, um die enorme Leistungsfähigkeit des Schweizer Standlautsprecher auch ausnutzen zu können.

Feinste Verarbeitung auch im unteren Bereich

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Auch die COAX 611 Gen2 gibt es, wie jede Box aus der Baureihe, in der Excellence-Ausführung. PIEGA arbeitet hier mit einem erstklassigen Schweizer Betrieb für Metallverarbeitung zusammen, um eine perfekte Umsetzung das Gehäuse betreffend zu erreichen. Die Farben Blue Lagoon, Misty Green, Shiny Ash, Desert Gold, Bordeaux Red, Havanna Tobacco, Autumn Bronze und Alpine Stone stehen zur Auswahl. In Standardausführung Aluminium kommt das Paar COAX 611 Gen2 auf 14.900 EUR, für die Excellence-Ausführung werden pro Schallwandler zusätzlich 800 EUR in Rechnung gestellt. Technisch befindet der Standlautsprecher auf höchstem Level. So das nach dem koaxialen Prinzip (Hochtöner im Zentrum des Mitteltöners) arbeitende, im Haus entwickelte und zusammengesetzte Bändchen mit der Typenbezeichnung C112+ oder die TIM2 Technologie.

Koaxialer Hoch-/Mitteltöner

Damit gemeint ist das "Tension Improve Module 2". Es versetzt das Lautsprechergehäuse unter eine kontrollierte Spannung, damit unpassende Schwingungen des Gehäuses wirkungsvoll unterdrückt werden können. Die zwei UHQD-Tieftöner mit jeweils 160 mm Durchmesser bekommenn Support von drei passiven Membranen - für eine effektive Basswiedergabe mit erstaunlichem Tiefgang. Der Dreiwege-System-Standlautsprecher ist für Verstärker mit einer Kanalleistung von 20 bis 250 Watt geeignet, Die Empfindlichkeit beträgt 90 dB/W/m, die Impedanz liegt bei 4 Ohm, und der Frequenzgang geht von 32 Hz bis hoch auf 50 kHz.

PIEGA Master Line Source 2 Gen2

Beeindruckende Lautsprecher

Direkt bei PIEGA in Horgen am Zürichsee konnten wir Impressionen von der 75.000 EUR kostenden PIEGA Master Line Source 2 Gen2 sammeln.

Hoher optischer Wiedererkennungswert

Die Premium-Konstruktion macht bereits optisch durch den hohen Wiedererkennungswert auf sich aufmerksam. Der bekannte Designer Stephan Hürlemann hat das Design entworfen, und das Ergebnis ist eine unverwechselbare, noble Klang-Skulptur für höchste Ansprüche an optische Noblesse. Die Lamellen auf der Rückseite des Premium-Lautsprechers sind ein eindeutiges Erkennungsmerkmal, ebenso die Kontraste zwischen dem bei unseren Lautsprecher hellen Holz-Gehäuseteilen (natürlich gibt es auch andere Ausführungen, insgesamt vier) und den schwarzen Elementen.

Vier koaxiale Bändchen-Hochtöner

Für eine über alle Maßen beeindruckenden akustische Finesse und klangliche Kultur der Spitzenklasse, die der Master Line Source in unseren Testreihen auszeichnet, sind vier übereinander angeordnete Line Source Driver-Bändchen 211 sind in jedem PIEGA Master Line Source 2 Gen2-Lautsprecher verantwortlich, die in der hauseigenen Manufaktur mit höchtmöglicher Genauigkeit gefertigt werden.

Vordere Tieftöner

Für die von uns gehörten tief nach unten reichenden, impulstreuen und konturenreichen Bässe werden vorn zwei aktive angetrieben 220 mm messende UHQD-Treiber verwendet. Auf der Rückseite untergebracht wurden zwei UHQD-Passivmembranen. Von der Verarbeitung her wirkt der PIEGA Master Line Source 2 Gen2 absolut unerschütterlich und unverwüstlich. 98 kg Gewicht pro Lautsprecher verdeutlichen den immensen Materialaufwand. Ein Schallwandler ist stattliche 168 cm hoch, 29 cm breit sowie 45,5 cm tief. Verstärker mit einer Leistung bis zu 500 Watt/kanal arbeiten mit den Luxus-Lautsprechern zusammen, und Frequenzen zwischen 20 Hz und 50 kHz können dargestellt werden.

Fazit

Wir erwarten in Kürze neue Testgeräte von PIEGA - und wir sind gespannt, ob diese Produkte den erstaunlichen Siegeszug fortsetzen können, der in unseren bisherigen Tests und dem Preview für Erstaunen sorgen konnte.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Sven Wunderlich, Philipp Kind

Datum: 19. September 2025