SPECIAL: HiFi-ROSE x PIEGA-Event in der Baden-Badener SG Akustik Villa Schellbach am 26. April 2025

Freunde des kultivierten Spitzenklangs aufgepasst: Am Samstag, 26. April, von 10 bis 16 Uhr findet ein HiFi-ROSE x PIEGA Event in der SG Akustik Villa Schellbach in der Fremersbergerstraße 67A in Baden-Baden statt.

Wichtig ist, sich vor dem Event anzumelden! Das funktioniert HIER.

Noch ein Hinweis: SG Akustik bittet darum, bei grösseren Veranstaltungen zu beachten, dass das Parken vor dem Haus nur begrenzt möglich ist. Man empfiehlt daher, im Ort zu parken und anschließend zu Fuß zum Veranstaltungsort zu gehen, oder aber noch weiter oben in der Fremersbergstraaße einen passenden Parkplatz zu suchen.

Heute leiten Alexander (links) und Manuel Greiner mit viel Geschick die PIEGA Lautsprechermanufaktur in Horgen/CH

Nun wenden wir uns aber dem eigentlichen Thema der Veranstaltung zu. Die 1986 von Leo Greiner und Kurt D. Scheuch gegründete Marke PIEGA steht als Schweizer Statement der Lautsprechertechnik ein weiteres Mal bei einem großen Event im Fokus, was belegt, wie beliebt und respektiert die Produkte der Manufaktur vom Zürichsee auch in audiophilen Kreisen sind. PIEGA agiert erfolgreich dank des komplett eigenes Gesichts, der hauseigenen Technologie und der eigenen Philosophie, die dafür sorgt, dass man das Schweizer Unternehmen mit keinem anderen Lautsprecherhersteller vergleichen kann. Erfahrene, renommierte Designer gestalten die Gehäuse sämtlicher Boxen äußerst elegant und sorgen zugleich für einen hohem Wiedererkennungswert. Technisch brilliert beispielsweise der in der Firmenzentrale in Horgen/Zürichsee entwickelte sowie gefertigte magnetostatische Bändchenhochtöner, beziehungsweise das Bändchen-Koaxialchassis für den Mittel- und Hochtonbereich. PIEGA steht übrigens im Italienischen für „die Falte“, und da Bändchenhochtöner gefaltet werden, haben wir hier den perfekten Kontext.

Hier findet sich mehr zur Historie von PIEGA

Und hier geht es zu den "Gesichtern hinter der Marke":

PIEGA Insights: Die Gesichter dahinter

Die legendären koaxialen Bändchen werden auch in der Schweiz bei PIEGA gebaut

Bei PIEGA hat man viel Familiensinn, oder, anders ausgedrückt: Alles ist Familiensache, nicht nur, was die Besitzer angeht, sondern auch die Mitarbeiter. Auch das legendäre Bändchen wird ausschließlich von einem Mann gebaut. Der wiederum hat sein Wissen an den Sohn übergeben, aktuell wird die Enkelin unterwiesen. So funktioniert gelebte Tradition, die sich bei PIEGA aber stets mit allen Vorzügen der Moderne mischt. Traditionelles bewahren, ohne sich Neuem zu verschließen: Das ist die Maxime des Erfolgs für PIEGA.

Mit Roger Kessler hat PIEGA darüber hinaus auch einen extrem fähigen Entwickler, der genau weiß, wie man die Erfolgsstory des Schweizer Unternehmens aus Sicht der richtigen Produkte fortführen muss.

COAX 411 Gen2 in einem Farbton der Excellence-Linie

Die COAX Gen2-Serie, die auch bei uns getestet wurde, steht in Baden-Baden im Mittelpunkt. Die Lautsprecher begeistern mit dem koaxialen magnetostatischen Bändchenhochtöner für den Hoch- und Mitteltonbereich, und bereits der recht kompakte 3-Wege-Regallautsprecher COAX 411 Gen2 brilliert mit einem kräftigen, äußerst kultivierten und fein auflösenden Klang. Die äußerst schlanke Box COAX 611 Gen2 ist dann in der Lage, auch im größeren Hörraum höchst souverän zu agieren - und mit der COAX 611 Gen2 ist noch nicht Schluss - es folgt noch die groeß COAX 811 Gen2.

Hier alles zur Coax Gen2-Baureihe:

COAX 611 Gen2 in einer weiteren schicken Lackierung der Excellence Linie

2024 feierten die acht edlen Farbvarianten der COAX Excellence-Linie für die Mitglieder der PIEGA COAX Gen2-Baureihe Premiere. Gab es die legendären PIEGA Schallwandler bislang in Aluminium-Natur – dem Klassiker, den eingefleischte PIEGA Fans lieben – sowie in schwarzer Alu-Ausführung, mischt sich nun Farbe ins Spiel der grandiosen Akustik und der feinen Formensprache.

Die acht eleganten Farben der PIEGA Excellence Serie

Ganz gleich, welche der acht Ausführungen man für seine PIEGA COAX Gen2 Excellence man auch auswählt, beste Qualität gehört stets dazu. In einem elektrochemischen Prozess durchläuft das Rohgehäuse gleich mehrere Stadien: Entfetten, Beizen, Enthäuten, Anodisieren, Färben, Verdichten und schließlich Trocknen. Das Gehäuse selbst ist dann äußerst robust und widerstandsfähig beispielsweise auch und gerade gegen Verfärbungen durch Lichteinstrahlung – ein großes Problem bei vielen Lautsprechern z.B. mit Holzfurnieroberfläche, die dann ausbleicht, was die optische Wertigkeit der Box dann deutlich einschränkt. PIEGA zieht, auch das entspricht der Tradition des Hauses, seine Gehäuse aus einem einzigen Stück Metall. Das wiederum wird im Innern aufwendig bedämpft und en den richtigen & wichtigen Stellen verstrebt. Somit ist ein PIEGA Lautsprecher nicht einfach nur ein Quell klanglicher Freude, sondern zugleich ein Wertgegenstand für lange Jahre. Wie die Uhren aus den Luxusmanufakturen der Eidgenossen.

Auch mit Modellen der Master Linie-Source Premium-Kollektion von PIEGA wird in Baden-Baden gearbeitet

All das kann der ästhetische & akustische Gourmet in Baden-Baden live erleben. In der Dauerausstellung von SG-Akustik und beim speziellen HiFi-ROSE x PIEGA Event am 26. April von 10 bis 16 Uhr werden die Mitglieder der COAX Gen2-Familie in den noblen Eloxalfarben präsentiert und vorgeführt, bis hoch zum großen PIEGA COAX 811 Gen2. Als weiteres Highlight werden auch Modelle der Master Line Source Serie zu hören sein.

Auf der High End 2024 startete das Joint-Venture von HiFi-ROSE und PIEGA durch

Offiziell auf der High End 2024 wurde das gemeinsame Joint-Venture von HiFi-ROSE und PIEGA aus der Taufe gehoben. Die außergewöhnlich hochwertigen, hochentwickelten Netzwerk-Transports (RS130), DACs (RD160), Vorstufe/DAC/Streamer (RS250A, RS151), All-In-One-Devices (RS520) sowie Verstärker (RS180, RS280) passen optisch und akustisch exzellent zu PIEGAs kultivierten & dynamischen Lautsprechern – beide Marken, HiFi-ROSE sowie PIEGA, verbindet auch das stetige Streben nach dem präsentieren feinstmöglicher Auflösung über den gesamten Frequenzbereich.

HiFi-ROSE RS151

Daher kommen als Elektronik in Baden-Baden die technisch hochmodern ausgerüsteten Verstärker und Streamer von Hifi Rose zum Einsatz – hier unsere Übersicht zu Tests & weiterführenden Links:

Auch das große Angebot an Anschlüssen ist ein großer Vorzug des RS151

Highlight in der Villa Schellbach ist der sehr talentierte HiFi-ROSE RS151 Vorverstärker/DAC/Streamer, der bei uns im Test mit seinem außergewöhnlich präzisen Klang, der fabelhaften Verarbeitung und der üppigen Ausstattung inklusive flexibler Anschlussbestückung punkten konnte. Richtig gut gefiel uns auch das hochauflösende Touch-Display im XXL-Format.

RA280

Die Inhaber von PIEGA, aber auch die erfahrenen Spezialisten der Marke, Martin Bühler und Manuel Neitzel, werden beim Event selbstverständlich anwesend sein - und zusammen mit Stefal Leu auch die Produkte mit viel Fachkompetenz vorführen.

Special: Carsten Rampacher

Fotos: Carsten Rampacher, SG-Akustik, PIEGA, Sven Wunderlich

Datum: 12. April 2025