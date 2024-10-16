XXL-SPECIAL: Die neue PIEGA PREMIUM Gen2-LS-Serie mit den Modellen PREMIUM 701 und PREMIUM 301

Im Rahmen der PIEGA Experience Days 2024 wurden in der Schweiz auch die beiden neuen Modelle der PIEGA PREMIUM Gen2 präsentiert,die PREMIUM 701 als Standbox und der PIEGA PREMIUM 301 als Regallautsprecher. An zwei Tagen wurden Händler aus Deutschland und aus der Schweiz auf den neuesten Stand gebracht, was PIEGA und auch was HiFi rose angeht. Zudem vertreibt PIEGA in der Schweiz T+A, Cambridge Audio und Pro-Ject. Nun aber zurück zu den PREMIUM Gen2.

Die bei den Kunden äußerst beliebte Baureihe wurde komplett überarbeitet und modernisiert. Im Fokus dabei stehen technische Innovationen: Ein komplett neuer magnetostatischer Hochtöner sowie dazu passend entwickelte Mittel- und Tieftöner. Preislich liegt die PREMIUM 701 Gen2 bei 2.750 EUR (Stück) in Aluminium, sandstrahlgebürstet, silber-eloxiert mit grauer Abdeckung. 200 EUR mehr pro Stück kosten die Ausführungen in Aluminium, schwarz eloxiert, mit schwarzer Abdeckung, beziehungsweise Aluminium, weiß eloxiert, mit weißer Abdeckung. Bei der PREMIUM 301 Gen2 beläuft sich der Stückpreis in silberner Variante auf 1.250 EUR, in weißer oder schwarzer Version auf 1.450 EUR. Stückpreis der PREMIUM Ständer, in allen drei Farbausführungen: 295 EUR.

Das Lautsprecher-Schutzgitter lässt sich einfacher abnehmen

Wichtig ist PIEGA das Design der neuen PREMIUM Gen2-Serie. Dabei wurde auch auf Details wert gelegt, wie zum Beispiel auf eine neue Befestigung des Lautsprecher-Schutzgitters. Dieses lässt sich nun deutlich einfacher abnehmen, zugleich ist dank zusätzlicher Magnete ein besserer Halt garantiert. Das edle Finish gibt es ein sandgestrahltem Aluminium in Silber, Schwarz oder Weiss. Die schwarze beziehungsweise die weiße Ausführung kostet 200 EUR Aufpreis. Die Optik ist auch bei nicht aufgesetztem Gitter aufgeräumt. Um die Chassis sind keine sichtbaren Schrauben zu sehen.

Standfuß der silbernen Version

Detail unten beim schwarzen Lautsprecher (PREMIUM 701 Gen2)

Als Zubehör bietet PIEGA einen PREMIUM Standfuß für die PREMIUM 301 an, das Design unten beim Standlautsprecher PREMIUM 701 präsentiert sich ebenfalls in neuer optischer Erscheinung. Unseren Eindrücken nach zeigen sich die beiden neuen Schallwandler mit PIEGA-typischer Souveränität, die sich in zeitloser Eleganz manifestiert. Der Standlautsprecher PIEGA PREMIUM 701 Gen2 passt sich in der Höhe zwischen die ACE 50 und die COAX 611 Gen2 ein, die 701 misst 112 cm. Bei der Regalbox PIEGA PREMIUM 710 richtete sich der Fokus auf die Kombination aus kompaktem Design und verbesserter Bassqualität. Auf eine PREMIUM 501 Gen2 verzichtete man bei PIEGA bewusst.

Wir haben es weiter oben schon kurz angesprochen: Die PREMIUM Gen2-Serie wird mit neuen Chassis ausgestattet. Mitteltöner und Basstreiber wurden von Grund auf neu entwickelt, und ein Ziel war dabei die Optimierung des Übergangs vom Mitteltöner zum Hochtöner. Als Membranmaterial setzt PIEGA auf eine beschichtete Papiermembran und auf eine Inverskalotte. Der symmetrische Antrieb ermöglicht stabile Schwingungen, und es erfolgt eine Minimierung der Verzerrungen, auch bei beachtlichem Pegel.

Neues Bändchen

Auch gibt es ein neues Bändchen. Hier sprechen die Schweizer Lautsprecher-Experten vom "fortschrittlichsten Bändchen der PIEGA-Geschichte". Es handelt sich um eine komplette Neukonstruktion, deren Hauptziel ist war, eine große Bändchenfläche in ein kleineres Format zu integrieren. Ein absolut symmetrisches Magnetfeld stellt eine äußerst exakte akustische Wiedergabe sicher. Reduzierte Scherkräfte und Klirrwerte sind ein weiterer Vorzug. Hinzu kommt eine zum Patent angemeldete neue Dämpfungstechnologie. Durch Spritzguss-Fertigung kommen noch Gewichtsvorteile hinzu.

