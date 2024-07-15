TEST: PIEGA Dreiwege-Regallautsprecher COAX 411 "Excellence Linie" - Schweizer Finesse bei Akustik und Optik?

Die PIEGA COAX 411 als Dreiwege-Regallautsprecher mit koaxialem Bändchenchassis für den Hoch- und Mitteltonbereich stellt den Einstieg in die COAX Gen2-Baureihe des Schweizer Premium-Herstellers dar. Neben den Standardausführungen Silber (Paarpreis: 7.990 EUR), Schwarz und Weiß (Paarpreis hier: 8.500 EUR) gibt es auch die "Excellence Linie". Gegen einen entsprechenden Aufpreis stehen hier acht besonders exklusive Farbtöne zur Auswahl. Bei der COAX 411 schlagen pro Box zusätzliche 700 EUR zu Buche, möchte man einen Farbton aus der "Excellence Linie" wie bei unseren Test-Lautsprechern.

Farbvarianten der PIEGA "Excellence Linie"

Was gibt es zur Excellence-Ausführung zu sagen?

Edler Farbton, feine Optik - hier mit magnetisch haftendem Gitter

In einem elektrochemischen Prozess durchläuft das Rohgehäuse des jeweiligen COAX Gen2 Lautsprecher mehrere Stadien, bis die Farben vollständig eingefärbt sind. Der Weg dieses speziellen Eloxierens beinhaltet mehrere Schritte: Das Entfetten, das Beizen, das Enthäuten, das Anodisieren, das Färben, das Verdichten und als finalen Step das Trocknen. Das Eintauchen in ein Säurebad ermöglicht zum Beispiel die Bildung einer widerstandfähigen Oxidationsschicht und liefert somit ein hervorragendes Finish in verschiedenen Farben. Auf diese Art und Weise wird das Aluminiumgehäuse besonders haltbar und widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse, wie beispielsweise resistenter gegen lichtinduzierte Verfärbungen.

Finish oben

Das sich nach hinten verjüngenee Gehäuse im Detail

Komplette Ansicht von schräg hinten

Bi-Wiring-Terminals

Wenden wir uns nun dem COAX 411 im Detail zu. Er begeistert uns mit extrem hochwertiger Verarbeitung, ganz in der Tradition des Schweizer Premiumherstellers, und mit einer sehr eleganten Optik (Design von Stephan Hürlemann), die auch im ästhetisch anspruchsvollen Wohnraum eine perfekte Ergänzung darstellt. Die sich nach hinten verjüngende Gehäuseform hat nicht nur den akustischen Vorteil, dass sich im Inneren des Gehäuses keine stehenden Wellen bilden können, sondern auch den optischen Vorzug, dass die COAX 411 schlichtweg grandios aussieht. Die gesamte Verarbeitung des massiven Aluminium-Gehäuses wirkt wie für die Ewigkeit gemacht. Kleiner Kritikpunkt sind lediglich die sehr einfachen Gummifüße, die verhindern sollen, dass bei Aufstellung der COAX 411 Kratzer auf dem Sideboard o.ä. entstehen.

PIEGA-Schriftzug

Sehr schick ist der vorn im unteren Bereich der Box eingravierte PIEGA Schrifzug, dezent, zugleich nobel, und handwerklich erstklassig ausgeführt.

Dieses Tool dient zum Entfernen der magnetischen Lautsprecherabdeckungen

Ansicht von unten

Die magnetisch haftenden Stoffabdeckungen sind ebenfalls gut verarbeitet, und PIEGA liefert gleich ein passendes Tool mit, um die Abdeckungen problemlos entfernen zu können.

COAX-Bändchen

Ohne Abdeckungen blicken wir auf den ganzen Stolz des Hauses PIEGA: Das koaxiale Bändchenchassis für den Hoch- und Mitteltonbereich. Generell haben die von der Konstruktion her extrem aufwändigen, aber außergewöhnlich leichten Bändchen-Treiber den großen Vorteil, dass sie auch kleinste, feinste Impulse zuverlässig erkennen und mit enormer Schnelligkeit wiedergeben. Auch kennen wir PIEGAs Bändchen-Konstruktionen, die im Haus produziert werden, als sehr birllant und homogen klingend. Natürlich gibt es im Sortiment der Schweizer verschiedene Modelle des koaxialen Bändchens. In der COAX 411 arbeitet das Koax-Bänchen mit der Typenbezeichnung C112+.

Basschassis

Ergänzt wird dieser Treiber durch einen laut PIEGA 160 mm messenden UHQD-Tieftöner. Dieser wird vom äußerst renommierten Chassishersteller SEAS nach PIEGA-Vorgaben gefertigt.

Gehäuse mit TIM2-Technologie

Weiteres spezielles Merkmal ist eine Technologie, die PIEGA TIM2 nennt. Die Abkürzung "TIM" steht für "Tension Improve Module". Dieses versetzt das Lautsprechergehäuse unter eine kontrollierte Spannung, um störende Schwingungen des Gehäuses optimal zu unterdrücken, was einem reinen, unverfälschten Klang zuträglich ist.

Bei der COAX 411 handelt es sich um einen 3-Wege-Regallautsprecher mit rückseitiger Bassreflexöffnung. Die empfohlene Verstärkerleistung gibt PIEGA mit 20 bis 200 Watt an, den Wirkungsgrad mit 90 dV (1W/1m). Die Impedanz liegt bei 4 Ohm, den Frequenzgang gibt die Manufaktur aus Horgen mit 35 Hz bis 50 kHz an. Damit eignet sich der formschöne Lautsprecher auch perfekt für die Darstellung von Hi-Res-Audio-Dateien. Der COAX 411 ist 45 cm hoch, 21 cm breit und 31 cm tief, das kann man durchaus noch als relativ kompakt bezeichnen. PIEGAs hoher konstruktiver Aufwand und die enorme Materialqualität schlagen sich in einem üppigen Gewicht von 25 kg pro Lautsprecher nieder.

Auf der zweiten Seite widmen wir uns der akustischen Leistungsfähigkeit der PIEGA COAX 411.

